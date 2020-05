Bo ministrstvo za zdravje prekinilo pogodbo za dobavo ventilatorjev?

Poročilo o nabavah opreme danes dostopno javnosti?

Domnevno sporno nakupovanje zaščitne opreme je kljub prepovedi zbiranja na javnih površinah po državi sprožilo val protestov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Geneplanet predlagal razvezo pogodbe

Ventilatorjev imamo trenutno dovolj

Vlada naj bi danes končala v sredo začeto obravnavo poročila pristojnih ministrstev o dobavah zaščitne opreme za potrebe epidemije covida-19, ki so po razkritju v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija o domnevnih političnih pritiskih pri zagotovitvi posla izbranim podjetjem in preplačilu opreme dvignile veliko prahu. Na ministrstvu za zdravje pa se bodo danes odločili, ali bodo s podjetjem Geneplanet prekinili pogodbo za dobavo ventilatorjev , ki jo je zavodu za blagovne rezerve za »zaščito svojega dobrega imena« predlagalo podjetje samo.Zaradi domnevnih spornih poslov pri nabavi opreme je opozicija napovedala interpelacijo najmanj gospodarskega ministra, če ne celotne vlade. Po razkritjih, kako so potekali nakupi in kakšno vlogo pri tem so imeli posamezni predstavniki vlade, se je v večjih mestih kljub prepovedi zbiranja zvrstilo več protestov, k čimprejšnji razjasnitvi okoliščin je pristojne pozval tudi predsednik republike. Danes naj bi vlada potrdila in javno objavila poročilo, ki so ga o nabavah zaščitne opreme pripravili na pristojnih ministrstvih, pri čemer je premierže večkrat dejal, da ministra Počivalška še naprej podpira Po sobotnem predlogu podjetja Geneplanet, ki za državo dobavlja ventilatorje, da bi zaradi številnih očitkov o domnevnih nepravilnostih pri nakupih sporazumno za zaščito dobrega imena razvezali pogodbo z zavodom za blagovne rezerve, bodo danes o tem odločali na ministrstvu za zdravje. To je gospodarski minister Počivalšek pozval, naj poda mnenje o potrebnosti ventilatorjev, ki jih je že in bi jih še moral dobaviti Geneplanet, zdravstveni ministerpa zdaj čaka poročilo zavoda za blagovne rezerve , koliko ventilatorjev je bilo dobavljenih, koliko naj bi jih še prišlo, katerega tipa, kdaj in po kakšni ceni, poroča STA.Po navedbah strokovne skupine, v kateri je za področje ventilatorjev zadolžen zdravnik, imamo skupaj s tistimi, ki jih je dobavil Geneplanet, v državi 423 ventilatorjev, kar po oceni ministra Gantarja zadostuje trenutnim potrebam, tako da ventilatorjev, ki bi jih moral Geneplanet še dostaviti, ne potrebujemo. Svojo plat zgodbe z nabavo ventilatorjev sirius R30 bodo danes predstavili tudi v Geneplanetu.