FOTO:Bo nova generacija politikov boljša od svojih očetov? 

Lepilo »anti-Janša« je bilo ob oblikovanju aktualne vladne koalicije glavni kemični element, ki je povezal peterček. Je to dovolj za uspešen prihodnji preboj naše države, za katero so v teh dneh nekateri glavni akterji ob svojih spominih na odhod slovenske delegacije s 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije ocenili, da se je zavrtela »v takšno smer, kot da je brez kompasa, orientacije in vizije«?Po tem, ko je po petnajstih letih na vrhu Desusa izkušenega Karla Erjavca spodnesla novinka v državni politiki, so se pojavila ugibanja, ali se bodo zdaj opogumili tudi v nekaterih drugih strankah. Če se je dalo v Desusu, se da pač ...