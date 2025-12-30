  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Bo po novem letu Slovenijo pobelil sneg?

    Zadnja noč v letu bo mirna in večinoma brez megle. Slovenijo bi lahko ob koncu tedna zajelo sneženje, možne so tudi večje količine snega.
    Dokler bo polarna fronta ostala v naši bližini, bodo napovedi podvržene hitrim spremembam, možnost prave zimske epizode pa ostaja povsem realna, pravijo na vremenoslovskem portalu Meteoinfo. FOTO: Tina Horvat
    Galerija
    Dokler bo polarna fronta ostala v naši bližini, bodo napovedi podvržene hitrim spremembam, možnost prave zimske epizode pa ostaja povsem realna, pravijo na vremenoslovskem portalu Meteoinfo. FOTO: Tina Horvat
    S. I.
    30. 12. 2025 | 12:37
    30. 12. 2025 | 12:51
    4:35
    Vremenske karte so v zadnjih dneh za obdobje po novem letu kazale zelo velik razpon mogočih scenarijev: od večdnevne odjuge in obilnega deževja do snežnega meteža in mraza. Po poročanju spletnega vremenoslovnega portala Meteoinfo zadnji izračuni meteoroloških modelov kažejo, da bi se lahko po krajši in manjši otoplitvi, ki nam jo bo na prvi in drugi dan novega leta prinesel jugozahodni veter, že med soboto in ponedeljkom izrazito ohladilo. Slovenijo bi lahko ob tem zajelo sneženje, mogoče so tudi večje količine snega.

    Velik razpon možnih scenarijev kaže na zelo dinamično dogajanje v ozračju nad Evropo, piše Meteoinfov vremenoslovec Rok Nosan. Razlog je polarna fronta, ki se bo v prihodnjih dneh zadrževala v bližini naših krajev. Gre za izrazito mejo med mrzlo polarno zračno maso na severu in precej toplejšim zrakom južneje. Med njima je več kot 15 stopinj Celzija razlike. V takšnih razmerah že manjši premiki vremenskih sistemov odločajo o tem, ali prevlada dež in višje temperature ali pa sneg in mraz.

    Sneg je za božič marsikje pobelil naravo. Na sliki prizor iz polzele. FOTO: Peter Zalokar
    Sneg je za božič marsikje pobelil naravo. Na sliki prizor iz polzele. FOTO: Peter Zalokar

    Pomembno vlogo bi lahko imel tudi genovski ciklon, nadaljuje Nosan. To je območje nizkega zračnega tlaka, ki lahko ob prodoru mrzlega zraka nastane nad severnim Sredozemljem, in se nato pomika proti vzhodu ali jugovzhodu. Takšni cikloni iznad morja prinašajo velike količine vlage, zato so padavine pogosto obilne. Če se hkrati nad naše kraje spušča hladnejši zrak s severa ali severovzhoda, se lahko dež hitro spremeni v sneg.

    Genovski ciklon povzroči, da se vremenska fronta nad našimi kraji za nekaj časa upočasni ali celo obstane. Posledično se padavinski pas nad Slovenijo zadrži dlje, kot bi se sicer ob hitrejšem prehodu fronte, zato je lahko količina padavin večja, piše Nosan. Kadar ob tem v nižjih plasteh ozračja doteka mrzel zrak, v višinah pa piha vlažen jugozahodni veter, nastanejo zelo ugodni pogoji za obilnejše sneženje tudi po nižinah v notranjosti države.

    Kako se bo vreme po novem letu dejansko razpletlo, bo postalo bolj jasno v prihodnjih dneh. Dokler bo polarna fronta ostala v naši bližini, bodo napovedi podvržene hitrim spremembam, možnost prave zimske epizode pa ostaja povsem realna, pravijo na portalu Meteoinfo.

    Negotova napoved

    Vremenska napoved Agencije RS za okolje (Arso) pravi, da se bo v torek čez dan preko Slovenije od severovzhoda pomikal pas zmerne oblačnosti, megla se bo razkrojila. Popoldne na severu ni izključena kakšna kratkotrajna snežna ploha. Ponekod bo zapihal severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo v noči na sredo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in v Slovenski Istri do 11 stopinj Celzija.

    Elektro Maribor odpravil napake, omrežje bodo dokončno sanirali po praznikih

    Na silvestrovo bo sončno in zjutraj večinoma brez megle. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni do jugozahodni veter, nekaj oblačnosti bo občasno na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli –15, v večjem delu Slovenije od –10 do –6, ob morju okoli –3, najvišje dnevne od –2 do 2, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli šest stopinj Celzija.

    Zadnja noč v letu bo mirna in večinoma brez megle. Na Primorskem bo nekaj nizke, proti vzhodu pa zmerne oblačnosti. V četrtek popoldne se bo na zahodu in v delu osrednje Slovenije postopno pooblačilo, drugod bo še delno jasno. Pihal bo jugozahodnik.

    Največ snega za božič je bilo na severovzhodu Slovenije. FOTO: bralec Klemen
    Največ snega za božič je bilo na severovzhodu Slovenije. FOTO: bralec Klemen

    V prvih dneh novega leta bo več oblačnosti v zahodnih krajih, tam se bodo občasno pojavljale tudi rahle padavine. Postopno bo nekoliko topleje. Predvidoma v nedeljo ali ponedeljek se bodo padavine okrepile, a bo meja sneženja dokaj visoko. Na ohladitev in spuščanje meje sneženja kaže v torek, 6. januarja, a napoved ni zelo zanesljiva, pravijo na Arsu.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Šport  |  Zimski športi
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde

Intervju
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde

Družbena odgovornost
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    vremesnegvremenska napovedMeteoinfo

    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Na Hrvaškem prvi koraki k ponovni uvedbi obveznega vojaškega usposabljanja

    Naborniki, ki bodo ocenjeni kot sposobni za vojaško službo, bodo lahko uveljavili ugovor vesti in namesto te opravili civilno služenje.
    30. 12. 2025 | 12:56
    Novice  |  Slovenija

Vreme
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Tožilstvo v Novem Sadu vložilo pritožbo proti odločitvi višjega sodišča

    Višje sodišče v Novem Sadu je zaradi pomanjkanja dokazov zavrnilo obtožnico proti Vesiću, Tanasković in Dimovski ter še trem obtoženim.
    30. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Od Pariza do Tokia

    Varnostni pomisleki spreminjajo podobo silvestrovanja po svetu

    Številne prestolnice so letos odpovedale ognjemet ali prilagodile praznovanje na prostem.
    Tanja Jaklič 30. 12. 2025 | 12:00
    Novice  |  Svet
    Orožarski posli

    Boeing brez javnega razpisa dobil sedem milijard evrov težak posel z Izraelom

    Ameriški proizvajalec je posel, vreden 8,58 milijarde dolarjev, dobil brez javnega razpisa. Letala F-15IA naj bi priskrbel do konca leta 2035.
    30. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Od Pariza do Tokia

    Varnostni pomisleki spreminjajo podobo silvestrovanja po svetu

    Številne prestolnice so letos odpovedale ognjemet ali prilagodile praznovanje na prostem.
    Tanja Jaklič 30. 12. 2025 | 12:00
    Novice  |  Svet
    Orožarski posli

    Boeing brez javnega razpisa dobil sedem milijard evrov težak posel z Izraelom

    Ameriški proizvajalec je posel, vreden 8,58 milijarde dolarjev, dobil brez javnega razpisa. Letala F-15IA naj bi priskrbel do konca leta 2035.
    30. 12. 2025 | 11:16
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport  |  Zimski športi
    Magazin  |  Zanimivosti
