Bo po novem letu Slovenijo pobelil sneg?

Vremenske karte so v zadnjih dneh za obdobje po novem letu kazale zelo velik razpon mogočih scenarijev: od večdnevne odjuge in obilnega deževja do snežnega meteža in mraza. Po poročanju spletnega vremenoslovnega portala Meteoinfo zadnji izračuni meteoroloških modelov kažejo, da bi se lahko po krajši in manjši otoplitvi, ki nam jo bo na prvi in drugi dan novega leta prinesel jugozahodni veter, že med soboto in ponedeljkom izrazito ohladilo. Slovenijo bi lahko ob tem zajelo sneženje, mogoče so tudi večje količine snega.

Velik razpon možnih scenarijev kaže na zelo dinamično dogajanje v ozračju nad Evropo, piše Meteoinfov vremenoslovec Rok Nosan. Razlog je polarna fronta, ki se bo v prihodnjih dneh zadrževala v bližini naših krajev. Gre za izrazito mejo med mrzlo polarno zračno maso na severu in precej toplejšim zrakom južneje. Med njima je več kot 15 stopinj Celzija razlike. V takšnih razmerah že manjši premiki vremenskih sistemov odločajo o tem, ali prevlada dež in višje temperature ali pa sneg in mraz.

Sneg je za božič marsikje pobelil naravo. Na sliki prizor iz polzele. FOTO: Peter Zalokar

Pomembno vlogo bi lahko imel tudi genovski ciklon, nadaljuje Nosan. To je območje nizkega zračnega tlaka, ki lahko ob prodoru mrzlega zraka nastane nad severnim Sredozemljem, in se nato pomika proti vzhodu ali jugovzhodu. Takšni cikloni iznad morja prinašajo velike količine vlage, zato so padavine pogosto obilne. Če se hkrati nad naše kraje spušča hladnejši zrak s severa ali severovzhoda, se lahko dež hitro spremeni v sneg.

Genovski ciklon povzroči, da se vremenska fronta nad našimi kraji za nekaj časa upočasni ali celo obstane. Posledično se padavinski pas nad Slovenijo zadrži dlje, kot bi se sicer ob hitrejšem prehodu fronte, zato je lahko količina padavin večja, piše Nosan. Kadar ob tem v nižjih plasteh ozračja doteka mrzel zrak, v višinah pa piha vlažen jugozahodni veter, nastanejo zelo ugodni pogoji za obilnejše sneženje tudi po nižinah v notranjosti države.

Kako se bo vreme po novem letu dejansko razpletlo, bo postalo bolj jasno v prihodnjih dneh. Dokler bo polarna fronta ostala v naši bližini, bodo napovedi podvržene hitrim spremembam, možnost prave zimske epizode pa ostaja povsem realna, pravijo na portalu Meteoinfo.

Negotova napoved

Vremenska napoved Agencije RS za okolje (Arso) pravi, da se bo v torek čez dan preko Slovenije od severovzhoda pomikal pas zmerne oblačnosti, megla se bo razkrojila. Popoldne na severu ni izključena kakšna kratkotrajna snežna ploha. Ponekod bo zapihal severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo v noči na sredo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in v Slovenski Istri do 11 stopinj Celzija.

Na silvestrovo bo sončno in zjutraj večinoma brez megle. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni do jugozahodni veter, nekaj oblačnosti bo občasno na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli –15, v večjem delu Slovenije od –10 do –6, ob morju okoli –3, najvišje dnevne od –2 do 2, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli šest stopinj Celzija.

Zadnja noč v letu bo mirna in večinoma brez megle. Na Primorskem bo nekaj nizke, proti vzhodu pa zmerne oblačnosti. V četrtek popoldne se bo na zahodu in v delu osrednje Slovenije postopno pooblačilo, drugod bo še delno jasno. Pihal bo jugozahodnik.

Največ snega za božič je bilo na severovzhodu Slovenije. FOTO: bralec Klemen

V prvih dneh novega leta bo več oblačnosti v zahodnih krajih, tam se bodo občasno pojavljale tudi rahle padavine. Postopno bo nekoliko topleje. Predvidoma v nedeljo ali ponedeljek se bodo padavine okrepile, a bo meja sneženja dokaj visoko. Na ohladitev in spuščanje meje sneženja kaže v torek, 6. januarja, a napoved ni zelo zanesljiva, pravijo na Arsu.