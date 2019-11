Bo Počivalšek stranko povlekel na desno?

Slovo ustanovitelja stranke?

Slovo Dr.Mira Cerarja in izvolitev novega predsednika Zdravka Počivalška. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Kaj pravijo poslanci?

Ljubljana – V političnih kuloarjih ne potihnejo govorice o pogovorih, ki bi omogočili nastanek desnosredinske koalicije. Po njih naj bi bila v igri možnost, da bi vodenje vlade prevzel prvak SMC in gospodarski minister. Ta se je, kot smo pisali, sestal z. Naši sogovorniki ocenjujejo, da bi ministra Počivalška ta vloga utegnila zanimati. Že danes se obeta vroča seja sveta SMC, ki odloča tudi o usmeritvi te stranke in prihodnosti koalicije.»SMC je stabilen člen te vlade in jo bomo podpirali do konca,« trdi Zdravko Počivalšek. Na vprašanje, ali ga torej premierska vloga ne bi zanimala, pa je dejal, da gre »za pravljice in halucinacije«.Špekulacije o »veliki koaliciji« SMC-SDS je mogoče razumeti kot ozadje priprav na morebitno oblikovanje desnosredinske koalicije, ki bi jo podprle stranke, ki jim na prihodnjih volitvah slabo kaže oziroma bodo težko znova prestopile parlamentarni prag.Predčasno končanje mandata Šarčeve koalicije in prerazporeditev sil v parlamentu napoveduje tudi prvak SDS Janez Janša, temu pa naj bi po njegovem sledile predčasne volitve.V Stranki(SAB), ki je na lanskih volitvah osvojila 5,11 odstotka glasov in pet poslanskih mest, že od nastanka Šarčeve vlade opozarjajo na težave, ki jih prinaša manjšinska vlada in na prednosti »stabilne večinske vlade«. Koalicijski sogovorniki opozarjajo tudi na precejšnje napetosti med predsednico stranke in premierom Šarcem.Ne glede na to v poslanski skupini SAB trdijo, da ne razmišljajo o oblikovanju morebitne nove koalicije, ampak »se osredotočamo na delo in iskanje rešitev za dobrobit državljanov«. Da dosedanji razgovori med prvakoma SMC in SDS niso prinesli nič zavezujočega – tako kot tudi ne srečanja s predsednikom NSi– pa je slišati iz virov blizu SDS. Ti poleg preigravanja »velike koalicije« omenjajo še drugo, bolj verjetno možnost: rekonstrukcijo vlade, a ne z menjavo strank, temveč premiera.SMC ima v vladideset poslanskih mest in štiri ministre. Po neuradnih, a zanesljivih informacijah, Počivalšek ni najbolj zadovoljen z delom svojih ministrov. Po nekaterih ocenah se majeta stolčka vsaj dvema od njih,in ministrici za deloJe pa kljub sprva drugačnim zagotovilom, da ne glede na septembrsko menjavo oblasti v stranki (Cerarja je kot edini kandidat nasledil Počivalšek)ostaja generalni sekretar stranke, Zorčič napovedal, da bodo že danes na svetu stranke imenovali njegovega naslednika.Med Klemenčevimi nasledniki omenjajo, sicer dolgoletnega hokejista kluba Acroni z Jesenic. Leta 2010 je bil prvič izvoljen v tamkajšnji občinski svet, kmalu pa je prevzel podžupansko mesto, kjer vztraja še danes. Maja se je potegoval tudi na strankini listi za evropski parlament, a neuspešno. »Vsak predsednik ima pravico imenovati ljudi, ki jim zaupa,« pravi naš vir blizu SMC.Če je bilo v preteklosti slišati o neenotnosti med strankinim sekretariatom in poslansko skupino, je s predvidenimi kadrovskimi spremembami pričakovati poenotene poglede na prihodnost SMC. Zorčič namreč velja za tesnega Počivalškovega sodelavca.Počivalškovi pogovori s prvakom opozicije naj bi bili namenjeni preverjanju možnosti nastanka desnosredinske vladne koalicije četverice strank – SMC, SDS, NSi in SAB. Ta bi v parlamentu z večino oziroma skupaj 47 glasovi lahko izpeljala nujne reforme. Pri vseh poslancih SMC osebno smo preverjali, ali bi, ne glede na to, da so v preteklosti prisegali na ne-Janša koalicijo, zdaj pristali na povezovanje s SDS.Ugibanja sta zanikali takoinkot, slednji je bil začuden: »Sprašujem se, čemu je to namenjeno. Proračun je sprejet, očitno bo sprejet tudi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Če bo koalicija lahko imela nekaj miru, pa lahko še kaj postori«.Da gre za spin, se strinja poslanec, ki je še dodal, da za preliminarne pogovore nihče ne potrebuje soglasja, na vprašanje, ali bi sam podprl takšno koalicijo, pa nam je vrnil s protivprašanjem, ali bi bili mi pripravljeni biti hkrati novinarji Dela in Demokracije. »Če pa pride do pogovorov, ki bi lahko imeli težo, pa bo to soglasje organa stranke menda predmet razprave.«Podobno o koaliciji razmišlja naš vir: »To ni odvisno le od predsednika, ampak od članstva«, a upa, da tudi v SMC »demokracija še velja«.je bil presenečen nad neposrednimi vprašanji, na katera pa zaradi spoštovanja internih dogovorov ni odgovoril. Poslanciinso nas napotili na Zorčiča oziroma službo za odnose z javnostmi.