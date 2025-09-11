Slovenija prepovedala vstop Miloradu Dodiku, obrazložitev ostaja tajna

Vlada je danes predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo. Kot je po seji vlade pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon, je bil sklep sprejet soglasno, obrazložitev pa ostaja tajna. Povedal je, da je bila obrazložitev obširna. »Določene informacije so tako pomembne in zaupne, da se jih v tem trenutku ne razkriva,« je pojasnil Arčon in povedal še, da velja sankcija samo za Milorada Dodika, ne pa tudi za člane njegove družine.

V obveščevalno-varnostnih krogih dolgo pričakovan ukrep

To, da je Slovenija Dodiku prepovedala vstop v državo, je bilo zlasti v obveščevalno-varnostnih krogih dolgo pričakovano in močno zaželeno. Slovenija, ki sicer velja za zanesljivo in trdno članico Nata in ki se je izkazala med drugim tudi z odmevnim razkritjem dveh ruskih vohunov ilegalcev, si že zavoljo svojega ugleda med zavezniki ne more privoščiti, da se v dragih ljubljanskih restavracijah neprestano pojavlja človek, ki se redno srečuje z ruskim generalom Nikolajem Patruševom, svetovalcem ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki velja za ključno figuro v ruskih obveščevalno-varnostnih krogih.

Vladi je sankcije proti Dodiku po naših informacijah predlagala Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova). Kot je znano, Dodik, ki se je pred dvema dnevoma v Moskvi sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, že leta odločno nasprotuje aktualni ureditvi Bosne in Hercegovine.

Mož, ki velja za dejavnik nestabilnosti na Balkanu, je bil na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja obsojen zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika, preganjajo pa ga tudi zaradi napada na ustavo BiH, ki jo Slovenija sicer dosledno podpira na njeni evropski poti.

Ljudje se bodo počasi odmikali od njega

»Prepoved vstopa je pomembno simbolično sporočilo evropski in svetovni javnosti, obenem pa je to tudi pomembno sporočilo močno razpredeni mreži Dodikovih pomagačev, ki še vedno delujejo v Sloveniji in se jih sankcije še niso dotaknile. Če rečem po naše, prepoved je prizadela gazdo, ljudje, ki zanj skrivajo kapital v Sloveniji, pa so ostali nedotaknjeni. Njemu torej ne bo treba nikamor iz rodnih Laktašev, da bi dobil del kapitala, ki ga je izvlekel iz Republike Srbske,« pravi Zijad Bečirović, direktor ljubljanskega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes, ki že dalj časa opozarja, da slovenska pomoč Dodiku neposredno ogroža varnost in stabilnost v BiH, v neki točki pa bo zanesljivo odprla vprašanje, zakaj mu pomagajo in kdo zares iz ozadja vlada Sloveniji.

Koliko denarja so Dodik in njegovi pomagači iz entitete Republika Srbska skrivaj spravili na varno v Slovenijo, ni znano, nekaj časa so v javnosti krožili namigi, da naj bi teh sredstev bilo za okoli tri milijarde evrov, a naši viri v obveščevalno-varnostnih krogih trdijo, da je ta znesek pretiran. Slovenska politika se je ustrašila možnih posledic sodelovanja z Dodikom, ki ga ameriške oblasti že leta sankcionirajo, zato je morala ukrepati, ugotavlja sogovornik.

»Vsi, ki so bili doslej z Dodikom, niso bili tam zaradi nekakšne privrženosti in ideologije, ampak zaradi lastnih koristi. Zdaj se bodo začeli počutiti ogrožene in pričakovati je, da se bodo postopoma odmikali proč od njega, da bi zavarovali svoje interese. Kot je znano, vsakega kriminalca boli negotovost, ko so enkrat obsojeni, doživijo nekakšno olajšanje,« pravi Bečirović. Ljudem, ki Dodiku še naprej služijo kot denarnica, je pri tem zaželel, da bi čim prej dočakali ta trenutek olajšanja.

Slovenija se pridružuje ZDA, Veliki Britaniji, Avstriji in Nemčiji

Sankcije proti Dodiku so doslej uvedle ZDA, njihovo finančno ministrstvo oziroma Ofac (Office od Foreign Assets Control), Velika Britanija, Avstrija in Nemčija. Ofac je sankcije proti Dodiku in članom njegove družine uvedel že leta 2017, kasneje so na seznam sankcioniranih dodajali še druge člane politične elite in ljudi, ki so z njim sodelovali.

Dodik se je sicer ves čas norčeval iz ameriških sankcij, a sankcije Ofaca seveda niso nedolžne. Njihovo bistvo je v tem, da prepovedujejo finančno poslovanje z Dodikom in vsemi sankcioniranimi vsem kjerkoli po svetu.

Zaradi sankcij Ofaca se večina držav na svetu izogiba poslovanju z Dodikom in njegovim krogom, ki zato še toliko bolj potrebuje zavezniške države, kot sta Slovenija in Madžarska, kamor je domnevno skril svoj kapital in ga zdaj postopoma črpa, je slišati iz policijskih vrst.

Vlada je predlog sanckij proti Dodiku tokrat obravnavala tretjič. Da so bile v vladi razhajanja glede sankcij proti Dodiku, je bilo mogoče razbrati iz stališča stranke SD. »Ne vidimo razloga, da se s stališčem Slovenije do sankcij odlaša, o njih vsebinsko razglablja ali pa poskuša razmisleke o nujnosti celovitih in dolgoročno vzdržnih rešitvah polemizirati, kot da gre za nasprotovanje sankcijam,« so se prejšnji teden v SD nekoliko obregnili ob koalicijski partnerici.