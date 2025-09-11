  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Slovenija prepovedala vstop Miloradu Dodiku, obrazložitev ostaja tajna

    Prepoved vstopa v državo je bila zlasti v obveščevalno-varnostnih krogih dolgo pričakovana in močno zaželena.
    Sankcije proti Miloradu Dodiku so doslej uvedle ZDA, njihovo finančno ministrstvo oziroma Ofac (Office od Foreign Assets Control), Velika Britanija, Avstrija in Nemčija. FOTO: Amel Emric/Reuters
    Galerija
    Sankcije proti Miloradu Dodiku so doslej uvedle ZDA, njihovo finančno ministrstvo oziroma Ofac (Office od Foreign Assets Control), Velika Britanija, Avstrija in Nemčija. FOTO: Amel Emric/Reuters
    Novica Mihajlović
    Uroš Esih
    11. 9. 2025 | 11:58
    11. 9. 2025 | 14:37
    5:43
    A+A-

    Vlada je danes predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo. Kot je po seji vlade pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon, je bil sklep sprejet soglasno, obrazložitev pa ostaja tajna. Povedal je, da je bila obrazložitev obširna. »Določene informacije so tako pomembne in zaupne, da se jih v tem trenutku ne razkriva,« je pojasnil Arčon in povedal še, da velja sankcija samo za Milorada Dodika, ne pa tudi za člane njegove družine. 

    V obveščevalno-varnostnih krogih dolgo pričakovan ukrep

    To, da je Slovenija Dodiku prepovedala vstop v državo, je bilo zlasti v obveščevalno-varnostnih krogih dolgo pričakovano in močno zaželeno. Slovenija, ki sicer velja za zanesljivo in trdno članico Nata in ki se je izkazala med drugim tudi z odmevnim razkritjem dveh ruskih vohunov ilegalcev, si že zavoljo svojega ugleda med zavezniki ne more privoščiti, da se v dragih ljubljanskih restavracijah neprestano pojavlja človek, ki se redno srečuje z ruskim generalom Nikolajem Patruševom, svetovalcem ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki velja za ključno figuro v ruskih obveščevalno-varnostnih krogih.

    Vladi je sankcije proti Dodiku po naših informacijah predlagala Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova). Kot je znano, Dodik, ki se je pred dvema dnevoma v Moskvi sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, že leta odločno nasprotuje aktualni ureditvi Bosne in Hercegovine.

    Mož, ki velja za dejavnik nestabilnosti na Balkanu, je bil na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja obsojen zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika, preganjajo pa ga tudi zaradi napada na ustavo BiH, ki jo Slovenija sicer dosledno podpira na njeni evropski poti.

    Ljudje se bodo počasi odmikali od njega

    »Prepoved vstopa je pomembno simbolično sporočilo evropski in svetovni javnosti, obenem pa je to tudi pomembno sporočilo močno razpredeni mreži Dodikovih pomagačev, ki še vedno delujejo v Sloveniji in se jih sankcije še niso dotaknile. Če rečem po naše, prepoved je prizadela gazdo, ljudje, ki zanj skrivajo kapital v Sloveniji, pa so ostali nedotaknjeni. Njemu torej ne bo treba nikamor iz rodnih Laktašev, da bi dobil del kapitala, ki ga je izvlekel iz Republike Srbske,« pravi Zijad Bečirović, direktor ljubljanskega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes, ki že dalj časa opozarja, da slovenska pomoč Dodiku neposredno ogroža varnost in stabilnost v BiH, v neki točki pa bo zanesljivo odprla vprašanje, zakaj mu pomagajo in kdo zares iz ozadja vlada Sloveniji.

    Koliko denarja so Dodik in njegovi pomagači iz entitete Republika Srbska skrivaj spravili na varno v Slovenijo, ni znano, nekaj časa so v javnosti krožili namigi, da naj bi teh sredstev bilo za okoli tri milijarde evrov, a naši viri v obveščevalno-varnostnih krogih trdijo, da je ta znesek pretiran. Slovenska politika se je ustrašila možnih posledic sodelovanja z Dodikom, ki ga ameriške oblasti že leta sankcionirajo, zato je morala ukrepati, ugotavlja sogovornik.

    »Vsi, ki so bili doslej z Dodikom, niso bili tam zaradi nekakšne privrženosti in ideologije, ampak zaradi lastnih koristi. Zdaj se bodo začeli počutiti ogrožene in pričakovati je, da se bodo postopoma odmikali proč od njega, da bi zavarovali svoje interese. Kot je znano, vsakega kriminalca boli negotovost, ko so enkrat obsojeni, doživijo nekakšno olajšanje,« pravi Bečirović. Ljudem, ki Dodiku še naprej služijo kot denarnica, je pri tem zaželel, da bi čim prej dočakali ta trenutek olajšanja.

    Slovenija se pridružuje ZDA, Veliki Britaniji, Avstriji in Nemčiji

    Sankcije proti Dodiku so doslej uvedle ZDA, njihovo finančno ministrstvo oziroma Ofac (Office od Foreign Assets Control), Velika Britanija, Avstrija in Nemčija. Ofac je sankcije proti Dodiku in članom njegove družine uvedel že leta 2017, kasneje so na seznam sankcioniranih dodajali še druge člane politične elite in ljudi, ki so z njim sodelovali.

    Dodik se je sicer ves čas norčeval iz ameriških sankcij, a sankcije Ofaca seveda niso nedolžne. Njihovo bistvo je v tem, da prepovedujejo finančno poslovanje z Dodikom in vsemi sankcioniranimi vsem kjerkoli po svetu.

    image_alt
    Kdo bo rešil Dodika, če ga ne bo Trump

    Zaradi sankcij Ofaca se večina držav na svetu izogiba poslovanju z Dodikom in njegovim krogom, ki zato še toliko bolj potrebuje zavezniške države, kot sta Slovenija in Madžarska, kamor je domnevno skril svoj kapital in ga zdaj postopoma črpa, je slišati iz policijskih vrst.

    Vlada je predlog sanckij proti Dodiku tokrat obravnavala tretjič. Da so bile v vladi razhajanja glede sankcij proti Dodiku, je bilo mogoče razbrati iz stališča stranke SD. »Ne vidimo razloga, da se s stališčem Slovenije do sankcij odlaša, o njih vsebinsko razglablja ali pa poskuša razmisleke o nujnosti celovitih in dolgoročno vzdržnih rešitvah polemizirati, kot da gre za nasprotovanje sankcijam,« so se prejšnji teden v SD nekoliko obregnili ob koalicijski partnerici.

    image_alt
    Ustavni kaos, stavke in entiteta na robu samouničenja

    Novice  |  Svet
    Izražanje zaskrbljenosti

    Vučić prepričan, da je sporazum med Slovenijo in Hrvaško uperjen proti Srbiji

    Srbsko zunanje ministrstvo je v sporočilu za javnost izpostavilo »pomanjkanje transparentnosti in odsotnost običajnih posvetovanj glede teh sporazumov«.
    8. 9. 2025 | 11:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ukrepi

    V SD se čudijo odlašanju s sprejetjem sankcij proti Dodiku

    Za zdaj nesprejet sankcijski paket zoper Milorada Dodika in Benjamina Netanjahuja je rezultat poskusov uravnovesiti ameriške pritiske na Slovenijo.
    Uroš Esih 4. 9. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Za vse bi bilo bolje, če bi BiH postala članica Nata

    Zunanji minister Elmedin Konaković o krizi v BiH ter njenem vplivu na evropsko in čezatlantsko prihodnost države.
    Novica Mihajlović 3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kolesarska steza

    Zaradi spora med državo in nadškofijo morda ob milijone, župana ogorčena

    Nadškofija Ljubljana se je zaradi kršenja pogodbe pritožila na gradbeno dovoljenje za dokončanje kolesarske steze.
    Tina Horvat 10. 9. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Kolesarji imajo dovolj, usoda Vuelte visi na nitki

    Kolesarji na dirki po Španiji so pred štartom 17. etape glasovali, da bodo etapo nevtralizirali, če se bodo protesti nadaljevali.
    Nejc Grilc 10. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Streljanje v Utahu

    Kdo je bil Charlie Kirk, umorjeni vplivnež ameriške desnice?

    V Utahu ustreljenega aktivista so preživeli žena Erika ter hčerka in sin. Organi pregona osumljenca še iščejo.
    11. 9. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    London

    Princ Harry in kralj Karel III. ponovno skupaj

    Vojvoda Susseški se je z očetom sestal prvič po devetnajstih mesecih.
    11. 9. 2025 | 14:03
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

    V slovenskem taboru veliko jeze, a tudi ponosa po četrtfinalnem obračunu. Luka Dončić tako nespoštljivega odnosa še ni doživel, sodniki so zakuhali tekmo.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarska napoved

    Umar občutno znižal napoved letošnje gospodarske rasti na 0,8 odstotka

    Ključni razlog za upočasnitev rasti je upad aktivnosti v izvoznem sektorju, predvsem v prvi polovici leta.
    Nejc Gole 11. 9. 2025 | 13:07
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

    V slovenskem taboru veliko jeze, a tudi ponosa po četrtfinalnem obračunu. Luka Dončić tako nespoštljivega odnosa še ni doživel, sodniki so zakuhali tekmo.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarska napoved

    Umar občutno znižal napoved letošnje gospodarske rasti na 0,8 odstotka

    Ključni razlog za upočasnitev rasti je upad aktivnosti v izvoznem sektorju, predvsem v prvi polovici leta.
    Nejc Gole 11. 9. 2025 | 13:07
    Preberite več
