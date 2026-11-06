Bo Slovenija spet plačala za azilante?

Slovenija se bo tudi letos morala odločiti, ali bo sprejela prosilce za azil iz najbolj obremenjenih držav EU ali pa bo, tako kot lani, raje plačala. Lani je vlada Roberta Goloba namesto predvidenih 90 premestitev izbrala finančni prispevek v višini 1,8 milijona evrov. Letos bi se lahko znesek povzpel na 2,6 milijona evrov.

Če država ne želi sprejeti prosilcev, se bo lahko odločila za finančni prispevek ali operativno pomoč, denimo v obliki kadrovske in tehnične pomoči, v vrednosti 20.000 evrov na osebo iz »kvote«. Janez Janša je lani napovedoval, da ne bodo dovolili nobenega premeščanja ilegalnih migrantov v Slovenijo in da tudi ne bomo plačevali zanje.