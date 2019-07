Slovenski komisarski kandidat Janez Lenarčič

Predsednik vlade bo danes ob 13. uri tudi uradno razkril svojega kandidata za evropskega komisarja. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/Pool/Reuters



Neupoštevanje volje prve ženske evropske komisije

Po današnjem srečanju z ministri na Brdu bo predsednik vladedanes ob 13. uri podal izjavo za medije glede izbire kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije. Neuradno se omenja, ki vodi stalno predstavništvo pri EU, pred tem je v kabinetu tedanjega premieraopravljal delo državnega sekretarja, zadolženega za zunanje in evropske zadeve. Tudi pred tem je nabiral kilometrino v politično-diplomatskih krogih.Univerzitetni diplomirani pravnik, letnik 1967, se je po študiju na ljubljanski pravni fakulteti zaposlil na zunanjem ministrstvu, nato je služboval pri stalni misiji naše države pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku. Tam je bil tudi nadomestni predstavnik Slovenije v varnostnem svetu OZN, od tam se je vrnil na Mladiko.Leta 2001 je postal desna roka predsednika vladeza področje mednarodnih odnosov, leto kasneje pa je postal njegov državni sekretar. Še leto kasneje se je kot izredni pooblaščeni veleposlanik odpravil na Dunaj, kjer je zasedel položaj vodje Stalnega predstavništva pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Leta 2005 je predsedoval njegovemu stalnemu svetu, leto kasneje pa se je vrnil v domovino, kjer ga jeimenovala za državnega sekretarja za evropske zadeve; ena njegovih osrednjih nalog je bila vodenje delovne skupine za slovensko predsedovanje Uniji. Leta 2008 je postal novi direktor urada Ovseja za demokratične institucije in človekove pravice, pri čemer ga je potrdilo vseh 56 držav te organizacije. Tekoče govori angleško in francosko, pred desetletjem je prejel francosko odlikovanje oficir legije časti.Poleg Lenarčiča se je med možnimi imeni omenjala tudiPremier je doslej povedal le, da o kandidatu ali kandidatki intenzivno razmišlja, da je kakovostnih kandidatov veliko, a v javnosti o imenih noče govoriti, saj si želi postopek izpeljati brez zapletov.Bo pa po naših informacijah predlagal le enega kandidata, in ne ženske kandidatke in moškega kandidata, kot si želi nova predsednica evropske komisije. Ta je tudi včeraj poudarila, da si želi spolno uravnoteženo komisijo in da bo pri tem tudi vztrajala. Doslej je polovica držav članic, ki je svoje kandidate za evropske komisarje že predlagala, predlagala predvsem moške kandidate, zato bi se izbira kandidatke sicer lahko izkazala kot prednost.