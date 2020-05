Bo tudi SMC privolila v izbiro SDS?

Med sedmerico le ena ženska

Predsednik lahko predlaga tudi dva

Andraž Teršek. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ljubljana – Koalicijske partnerice so opravile začetna usklajevanja glede naslednika, ki se ji mandat ustavne sodnice izteče julija, in največja med njimi je – ponavadi do glasovanj o svojih preferencah molči – podporo jasno izrazila vrhovni sodnici, soprogi nekdanjega ustavnega sodnikaKar ni presenečenje, saj sta oba javno v več primerih zagovarjala njihove politike. »S tem skušamo tudi ohranjati razmerja na ustavnem sodišču tudi glede ženskih kvot,« je dejal vodja poslanske skupineV preostalih koalicijskih strankah pa ji, kot je razbrati iz besed sogovornikov, eksplicitno ne nasprotujejo, četudi bi morda raje na tem mestu videli koga drugega.»Želimo si ženske kandidatke glede na sestavo ustavnega sodišča, ki bo ostala po tem odhodu. Bi si pa morda želeli tudi večji nabor kandidatk,« je po pogovoru pri predsedniku republike povedala vodja poslanske skupine SMCin nato na vprašanje, ali to pomeni, da bi lahko glede na postavljene kriterije podprli tudi Barbaro Zobec, odgovorila, da se bodo dokončno opredelili šele, ko bodo opravili pogovore z vsemi kandidati. Med sedmerico je sicer le ena kandidatka. In njeni podpori bi bili naklonjeni tudi v NSi in predvidoma tudi v Desusu, kjer sicer uradno o podpori sicer nočejo govoriti do njihovega današnjega posveta pri predsedniku republike. Naklonjeni naj bi bili sicer trem kandidatom, bodo pa predvidoma sledili izboru predsednika republike.NSi na mestu ustavnega sodnika sicer želi videti svojega nekdanjega dolgoletnega člana in šefa vladne zakonodajne službe, a zaradi svoje kritike in nestrinjanja z SDS in njenim predsednikom tudi v primeru nezadostne podpore Zobčevi najverjetneje ne bi mogel računati na podporo SDS. Do zdaj mu je eksplicitno podporo izrazila le še SNS.Tudi profesor na primorski univerzi, ki se je za mesto ustavnega sodnika potegoval pred dvema letoma, bi lahko računal na podporo NSi in SNS, poleg tega bi ga podprli tudi še v LMŠ in SD, kjer sicer podpirajo štiri kandidate, a med njimi ni Zobčeve. Ostro ji zaradi njenih stališč nasprotujejo tudi v Levici, kjer so podporo napovedali Teršku, ki je po navedbah vodje poslanske skupinev svoji poklicni karieri že dokazal, da zna razumeti tegobe, ki jih imajo ravno ranljive skupine, in ki razume, kakšna bi morala biti razmerja med močjo politike in močjo preostalih civilnih inštanc v družbi. SAB pa je napovedala, da bo podprlaŽe pred časom so v predsednikovem uradu poudarili, da se bo predsednik republikepotrudil za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki bo ustrezal visokim strokovnim merilom za opravljanje te funkcije. In če se bo celotna SMC poenotila glede podpore edini ženski kandidatki, bo koalicija – po posvetovanjih pri predsedniku republike bodo imeli še dodatna usklajevanja – sama lahko zagotovila potrebnih 46 poslanskih glasov. Medtem ko bi ob podpori opozicijskih strank ter NSi in Desusa tudi Andraž Teršek lahko zbral potrebno večino.Predsednik republike lahko sicer izbere kandidata ali celo dva izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa državnemu zboru v imenovanje predlaga tudi druge kandidate.