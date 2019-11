Bo tudi minister Šabeder obupal?

LMŠ miri situacijo

Kako so poslanci včeraj zaobšli ministra

Ljubljana – Zdravstveni ministerje včerajšnje glasovanje menda razumel kot nezaupnico svojemu delu, zato je po naših neuradnih informacijah začel razmišljati tudi o odstopu. Pričakovati je, da se bodo na vladi oziroma po pogovoru s predsednikom vladevendarle umirile strasti.Po ministrovih navedbah je sicer prezgodaj govoriti o tem, ali bo Šarcu danes ponudil svoj odstop. »To je del politike, če pa je to nezaupnica, lahko tudi odstopim ob koncu dneva,« je v izjavi novinarjem pred sejo vlade dejal minister za zdravje.Šabeder namreč v resorju, za katerega je pristojen, ne more uvesti reform, če nima enotne podpore. Govori se tudi o razhajanjih med ministrom in državnim sekretarjemIz LMŠ je na drugi strani slišati pojasnila, da je prvi korak proti obveznemu prispevku v višini 29 evrov le politični manever oziroma želja, da se zadeve vendarle premaknejo. Še vedno pa računajo na njegovo celostno prenovo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prvi korak, ki so ga izvedli včeraj, ga namreč sili, da bo z reformo moral pohiteti. Ministrova ekipa je navsezadnje sodelovala tudi pri pisanjih predlogov LMŠ, sam minister nazadnje v torek.Vodja poslancev LMŠje po poročanju STA po današnjem koalicijskem srečanju poudaril, da včerajšnje dogajanje nikakor ne pomeni nezaupnice ministru, saj da ta tako ali tako pripravlja zakon, ki bo ukinitev dopolnilnega zavarovanja še nadgradil. Prav tako bo prinesel solidarnostno lestvico, ki bo upoštevala tudi dolgotrajno oskrbo.Večji del koalicije je na včerajšnjem odboru za zdravstvo – s podporo SNS in Levice – potrdil predloge LMŠ in spremenil novelo Levice, tako da bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje nadomestil obvezni pavšalni prispevek v višini 29 evrov, ki bi se stekal k zavodu zdravstveno zavarovanje.Spremembe morajo potrditi tudi na plenarni seji, nasprotujejo pa jim v Desusu, saj pričakujejo sistemsko preoblikovanje, za kar se zavzema tudi minister Šabeder. Ta je večkrat obljubil, da bo celostno prenovo zakona javnosti predstavil marca prihodnje leto.