Bo vlada podprla gradnjo druge nuklearke?

NEK je ameriški, tudi drugi blok naj bi imel preizkušeno tehnologijo. FOTO: Tomi Lombar/Delo

V Vrbini je načrtovano podzemno skladišče za srednje in nizko radioaktivne odpadke. FOTO: Marko Feist

Krško - Predsednik vladeje na obisku v Vrbini pri Krškem, kjer si bo ogledal informacijsko središče družbe Gen energija in Nuklearno elektrarno Krško (NEK). Povedali mu bodo, kakšni so rezultati družb in se zavzeli za nadaljevanje uporabe jedrske energije Življenjska doba NEK se izteče že leta 2023, vendar je že dogovorjeno, da jo bodo podaljšali do 2043. V Gen energiji, ki je polovična lastnica NEK, polovica je v lasti Hrvatske elektroprivrede (HEP), si že nekaj časa prizadevajo za dogovor o gradnji drugega bloka NEK, ki bi imel moč med 1200 in 1600 megavatov. Zelo koristno za te načrte bi bilo, če bi tako prihodnost vlada začrtala v še vedno nastajajočem energetskem koncepti in nacionalnem podnebno energetskem načrtu, ki ga do konca leta zahteva evropska komisija.Osrednja težava pa so še vedno radioaktivni odpadki. Skladišča zanje še ni, čeprav občine in lastniki zemljišč že leta dobivajo nadomestila za omejeno rabo prostora.V preteklem postopku priprave energetskega koncepta so za najugodnejšo različico energijske prihodnosti Slovenije že določili mešanico jedrske energije in obnovljivih virov energije. Drugi blok NEK naj bi stal pet milijard evrov, tudi pri tem pa naj bi bila strateška partnerka katera od sosednjih držav, tehnologija pa preizkušena. Razmere v regiji se namreč zaostrujejo, čedalje več držav postaja odvisnih od uvoza elektrike.