    Slovenija

    Bo vlada tujcem, ki prihajajo čez mejo, omejila možnost točenja goriva?

    Vlada bo danes predvidoma odločala o sprostitvi dela državnih rezerv naftnih derivatov, da bi zagotovila oskrbo bencinskih servisov.
    Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so v soboto potrdili pripravo gradiv za odločanje vlade. FOTO: Leon Vidic
    Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so v soboto potrdili pripravo gradiv za odločanje vlade. FOTO: Leon Vidic
    STA
    16. 3. 2026 | 06:12
    Vlada bo danes predvidoma odločala o sprostitvi dela državnih rezerv naftnih derivatov, da bi zagotovila oskrbo bencinskih servisov, na katerih zaradi povečanega povpraševanja in omejenih logističnih možnosti oskrbe občasno zmanjka goriva. Na mizi bi lahko bili tudi ukrepi za omejitev povpraševanja tujcev, ki po cenejše gorivo prihajajo čez mejo.

    Iranski pogled: Po naših ulicah je najprej tekla kri, sedaj še goreča nafta

    Pomanjkanje goriva na servisih ni posledica pomanjkanja zalog derivatov pri trgovcih, ampak logističnih ozkih grl pri oskrbi servisov, je v četrtek poudaril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Takrat je tudi napovedal, da bo država, da bi izboljšala oskrbo servisov, rezerve naftnih derivatov sproščala postopoma, usklajeno s potrebami trgovcev in s prihodi ladij z derivati v Luko Koper.

    Odločitev o tem bi lahko vlada sprejela danes. Minister je napovedal, da se bodo danes z gospodarskim ministrstvom, zavodom za blagovne rezerve in trgovci z gorivi dogovorili o kratko- in srednjeročnih ukrepih. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so v soboto potrdili pripravo gradiv za odločanje vlade.

    Gorivo iz rezerv bi lahko dobili glavni uvozniki naftnih derivatov, in sicer na lastno željo ter v skladu z deležem, ki posameznemu pripada po zakonu o državnih rezervah, je v petek povedal direktor zavoda za blagovne rezerve Andrej Kužner. Gorivo bi lahko od zavoda kupili ali čez čas izposojene količine zavodu sami dobavili.

    Petrol je v soboto zatrdil, da sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo. FOTO: Leon Vidic
    Petrol je v soboto zatrdil, da sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo. FOTO: Leon Vidic

    Največji trgovec z gorivi v državi Petrol je v soboto zatrdil, da sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo in da zato goriva iz državnih rezerv ne potrebujejo.

    Za primer, da bo vztrajalo povečano povpraševanje tujih voznikov po gorivu, je medtem minister omenil možnost uporabe več mehanizmov. Katere ukrepe bi lahko sprejeli, ni pojasnil, med možnostmi pa naj bi bilo, da bi vlada tujcem omejila količino goriva, ki jo lahko na obmejnih območjih natočijo v Sloveniji.

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Lahke tarče

    Edina vloga, ki jo v povsem razvrednoteni politiki dodelijo ženskam, je vloga lahke tarče.
    16. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Hitra in poceni kosila, ki jih boste z veseljem skuhali ta teden

    Tedenski jedilnik za vse, ki jim zmanjka idej: pet preprostih kosil, ki bodo od ponedeljka do petka popestrila domačo kuhinjo.
    Odprta kuhinja 16. 3. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Slovenščina in angleščina

    V središču Ljubljane močno prisotna angleščina, kršitve ostajajo nekaznovane

    V središču Ljubljane smo se prepričali o zgledih in kršitvah zakonodaje v zvezi z napisi in poimenovanji.
    Nina Gostiša 16. 3. 2026 | 06:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V živo:      V živo: Teheran svari pred koraki, ki bi lahko vodili do zaostrovanja konflikta

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran
    16. 3. 2026 | 06:37
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Zima še ni rekla zadnje, meja sneženja se bo precej spustila

    Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj.
    16. 3. 2026 | 06:22
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Slovenščina in angleščina

    V središču Ljubljane močno prisotna angleščina, kršitve ostajajo nekaznovane

    V središču Ljubljane smo se prepričali o zgledih in kršitvah zakonodaje v zvezi z napisi in poimenovanji.
    Nina Gostiša 16. 3. 2026 | 06:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V živo:      V živo: Teheran svari pred koraki, ki bi lahko vodili do zaostrovanja konflikta

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran
    16. 3. 2026 | 06:37
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Zima še ni rekla zadnje, meja sneženja se bo precej spustila

    Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj.
    16. 3. 2026 | 06:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

    Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Zobozdravstvo s podpisom

    Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
    Promo Delo 7. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

    Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
    Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

    Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

    Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

    Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

    Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
    Promo Delo 7. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več

