Bo vrhunski Klokočovnik odšel iz UKC?

Ljubljana – Slovenski bolniki utegnejo ostati brez vrhunskega kirurga prof. dr. Tomislava Klokočovnika, predstojnika kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja v UKC, ki je operiral že na tisoče bolnikov, lani 400 najzahtevnejših. Njegov odstop zahteva osem srčnih kirurgov in trije kardiologi z oddelka, zaradi česar je prof. Klokočovnik ponudil odpoved delovnega razmerja.



Medtem ko kirurgi menijo, da je za vse težave na oddelku kriv predstojnik, je pismo napisalo tudi osem vodilnih zdravnikov kardiologov, ki poudarjajo, da gre za sistemske težave: potrebna je dodatna operacijska dvorana, oprema enote za intenzivno terapijo in plačilo nadurnega dela kirurgov in drugih zaposlenih.



»Prof. dr. Tomislav Klokočovnik je eden redkih v Evropi in v svetu, ki obvlada celoten spekter najbolj zapletenih operacij na srcu in aorti,« pišejo kardiologi in opozarjajo, da bi njegov odhod povzročil negativno spiralo v UKC, krepko nazadovanje celotnega oddelka, posledično pa tudi oddelkov za kardiologijo in žilne bolezni.