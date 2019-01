Bob leta dr. Verici Trstenjak

Dobitnica letošnjega boba leta je piše Večer , na uredništvu katerega že od leta 1999 izbirajo najboljše izjave minulega leta, in sicer po mnenju bralcev.Bralce je dr. Terstenjakova tokrat prepričala z izjavo: »Politikom sporočam: ne govorite, da podpirate strokovnjake. Podpirate jih le, če so slučajno vaši. In politiki, ne govorite, da podpirate vračanje strokovnjakov iz tujine, ker jim vračanje preprečujete«.Dr. Trstenjakova je doktorica pravnih znanosti, profesorica za evropsko pravo na Dunaju, v Ljubljani in Mariboru in nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU. Na zadnji dan minulega leta je z namenom, da bi opozorila na nujnost drugačne organizacije in pogojev za delo Sodnega sveta Republike Slovenije, odstopila kot članica sodnega sveta.