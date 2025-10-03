Avšič Bogovič: Golob ima podporo Svobode, institucijam zaupamo

Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič je po vloženi zahtevi tožilstva za sodno preiskavo premierja Roberta Goloba v zadevi Bobnar zatrdila, da predsednik vlade uživa podporo svoje stranke. Ob tem je poudarila, da v Svobodi zaupajo pristojnim institucijam, da bodo opravile svoje delo. Kot je dodala, pa vložena zahteva volitev ne približuje, temveč po nepotrebnem jemlje politično energijo.

V največji vladni stranki vsebine postopka ne komentirajo. »Dokler se zadeva ne razjasni pred pristojnimi organi, v tem primeru pred sodiščem, je ne bom komentirala. To lahko počne premierjev odvetnik in to tudi dela,« je dejala Avšič Bogovič v izjavi v državnem zboru.

Komentiranje bi bilo neodgovorno

Po njenih besedah v stranki verjamejo, da bo ljubljansko okrožno sodišče odločalo v skladu s pristojnostmi, medtem ko bi bilo komentiranje ali prejudiciranje postopka v tej fazi neodgovorno.

FOTO: Leon Vidic

Na vprašanje o političnih posledicah za premierja je odgovorila, da volitve, ki bodo predvidoma spomladi, zaradi zahteve niso nič bližje. »Take zadeve po nepotrebnem jemljejo energijo. Mi jo usmerjamo v izboljšanje življenja ljudi in s tem bomo nadaljevali do konca mandata. Institucije pa naj opravijo delo, za katero so pristojne,« je sklenila.

Specializirano državno tožilstvo je prejšnji teden na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo v zadevi Bobnar. Po neuradnih informacijah več medijev ta zadeva predsednika vlade Goloba, ki mu očitajo domnevno nedopustno vmešavanje v delo policije. Očitek temelji na trditvah nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar.

Policija je že pred letom dni na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper premierja zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golob je obtožbe zavrnil, njegov odvetnik Stojan Zdolšek pa je ob četrtkovem odzivu ocenil, da je zahteva za preiskavo neutemeljena.

Tožilstvo bi ovadbo lahko zavrglo ali vložilo neposredno obtožbo, odločilo pa se je za zahtevo po sodni preiskavi. Po Zdolškovih besedah je to mogoče razumeti tudi kot znak, da je tožilstvo v dvomih in je odločitev prepustilo sodišču.