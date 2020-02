Bobnarjeva: Policija vodi predkazenski postopek zoper osebe izven policije

Policija vodi predkazenski postopek v zvezi s sumi kaznivih dejanj, katerih storilec se preganja po uradni dolžnosti, je potrdila generalna direktorica policije. Gre za preiskavo zoper osebe izven policije zaradi sumov morebitnih kaznivih dejanj v primerih domnevnega vohunjenja.Do srede zbrane podatke so že posredovali državnemu tožilcu, je generalna direktorica policije potrdila v izjavi za medije ob robu slovesnosti ob zaprisegi pomožnih policistov na Tacnu.Na vprašanje, ali gre za primere, ki jih navaja poslanec SDS, torej denimo za fotografiranje avtomobila obrambnega ministra, pa je Bobnarjeva odgovorila pritrdilno. Kot je pojasnila, gre lahko za različna kazniva dejanja, tudi za neupravičeno slikovno snemanje.Bobnarjeva se je odzvala tudi na napoved informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik o uvedbi inšpekcijskega postopka, v katerem preverjajo, ali so policisti res neupravičeno pregledovali evidence določenih poslancev oz. politikov.Kot je zatrdila, slovenska policija redno nadzira varstvo osebnih podatkov, ki jih vodijo v policijskih evidencah. »Imamo več strokovnih in splošnih nadzorov na temo varovanja osebnih podatkov,« je pojasnila.Glede varovanja osebnih podatkov slovensko policijo nadzirata tudi informacijski pooblaščenec ter direktorat za policijo in druge varnostne naloge. »Redno in ves čas skrbimo za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Z veseljem pričakujemo tudi nadzor informacijskega pooblaščenca v tem primeru,« je poudarila.Kot je še zatrdila, je policija, kadar koli je v preteklih letih odkrila kakršno koli odklonsko ravnanje, nanj ustrezno reagirala in zadevo prijavila informacijskemu pooblaščencu, ki je to ustrezno sankcioniral.