Bobnarjeva vabila na preiskovalno komisijo ni dobila, kljub temu je prišla

»Izpostavila bom z odvetnikom procesne napake, ki se dogajajo, tudi v povezavi s komisijo. Namreč na sejo komisije sem prišla, čeprav nisem dobila vabila. Prišla sem zato, da ne bi prišlo do nenamernih zavajanj. Prišla sem povedat, da sem si vedno prizadevala za strokovno, zakonito in profesionalno delo policije in ministrstva za notranje zadeve,« je dejala pred začetkom parlamentarne preiskovalne komisije nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar.

Ali pričakuje, da bo komisija, v kateri ima večino vladajoča koalicija, sploh želela resno preiskovati njene očitke o političnih pritiskih na policijo? »Glede na dosedanjo prakso in ravnanje si lahko vsak ustvari svoje mnenje,« je odgovorila. Na ponovljeno vprašanje Dela, kaj ocenjuje sama, pa je odgovorila: »Sama bom pozorna na to, ali je preiskovalna komisija pripravljena ugotavljati dejstva.«

Tatjana Bobnar je prišla na preiskovalno komisijo, kjer bodo ugotavljali politične pritiske na policijo. FOTO: Blaz Samec

Dolgoletna policistka in nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, skupaj z Boštjanom Lindavom, nesojenim generalnim direktorjem Policije s polnim mandatom, je danes stopila pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki ugotavlja morebitno politično vmešavanje v delo policije.

V komisiji ima večino koalicija, vodi pa jo poslanec Gibanja Svoboda Miha Lamut, zato ni pričakovati, da bi si prizadevala potrditi očitke Bobnarjeve Robertu Golobu in njegovemu ožjemu krogu o poskusih kadrovanja v policiji oziroma politične pritiske nanjo.