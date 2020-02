Bobnarjeva zoper Mahniča s prijavo oziroma predlogom za pregon

Predkazenski postopek zoper osebe, ki so izven policije

Larifari iz Bruslja

Generalna direktorica policijebo »zaradi zavajajočih in zlonamernih navedb z namenom zaščite integritete podala prijavo oziroma predlog za pregon«, so sporočili z Generalne policijske uprave.Prijavila bo poslanca SDS, ki med odsotnostjokot podpredsednik vodi Knovs, ta je predvčerajšnjim nenapovedano izvedel nadzor na Nacionalnem preiskovalnem uradu . Mahnič je danes izrazil mnenje, da jeBobnarjeva z uvedbo predkazenskega postopka priznala utemeljen sum vohunjenja za politiki.»Lažniva Tatjana Bobnar naj zavoljo integritete @policija_si nemudoma odstopi!« je zapisal v tvitu.Bobnarjeva je po pisanju Mahniča še med torkovim nadzorom pooblaščene skupine komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) trdila, da »so to izmišljotine nekega portala in da se ne morejo uvajati postopki zaradi vsakega članka«. Poleg tega je »protizakonito onemogočila nadzor«, je ponovil na Twitterju.Bobnarjeva je danes potrdila, da policija vodi predkazenski postopek v zvezi s sumi kaznivih dejanj, katerih storilec se preganja po uradni dolžnosti. Gre za preiskavo zaradi sumov morebitnih kaznivih dejanj v primerih domnevnega vohunjenja, posebej pa je izpostavila, da predkazenski postopek vodijo zoper osebe, ki so izven policije.»Bobnarjeva bo zaradi zavajajočih in zlonamernih navedb podala prijavo zoper Mahniča zaradi napada na njeno čast in dobro ime ter integriteto,« je danes zvečer sporočiliz Generalne policijske uprave.»V zvezi z današnjimi navedbami Žana Mahniča, da generalna direktorica policije laže in da je priznala, da obstaja utemeljen sum, da se vohuni za politiki, ugotavljamo, da je očitno nekaterim politikom v navadi, da poskušajo ustvarjati javno mnenje na način, da večkrat zavestno ponavljajo neresnice.Policija v skladu z načelom legalitete vedno preveri razlog za sum kaznivih dejanj, za katera se storilci preganjajo po uradni dolžnosti, in to smo včeraj in danes jasno sporočili, da smo tako postopali tudi v konkretnem primeru, da se potrdi ali ovrže sum kaznivega dejanja. Uvedba predkazenskega postopka je še daleč od utemeljenega suma in ni možna zaradi nečesa, »kar je že dolgo znano«, kot navaja poslanec.Ob tem lahko navedemo, da eden od oškodovancev iz konkretnega primera ni želel podati predloga za pregon, ki je procesna predpostavka za uvedbo kazenskega postopka, kar nam je sporočil danes. Na to dejanje se je tudi nanašala naša včerajšnja in današnja izjava o predkazenskem postopku.Generalna direktorica policije bo zaradi zavajajočih in zlonamernih navedb z namenom zaščite integritete podala prijavo oziroma predlog za pregon.«Premierje danes iz daljave, Bruslja, za lažno novico znova označil navedbe, da naj bi kriminalisti vohunili. Kot je danes izjavil ob robu izrednega vrha EU v Bruslju, so takšne navedbe »en velik larifari« , namenjene pa temu, »da bi verjetno po mojem mnenju tudi lahko vpogledali, kako daleč je preiskava gledein financiranja stranke SDS oz. na splošno financiranja«.