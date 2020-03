FOTO:Bodite odgovorni, izogibajte se tveganim dejavnostim

Zaradi pričakovanega povečanja obremenitev bolnišnic in vedno bolj omejenih kadrovskih in materialnih resursov, kot je oskrba s krvjo, v UKC Ljubljana pozivajo, naj se ljudje izogibajo nepotrebnim tveganjem, kot so nevarni športi, trampolinski parki, spusti s kolesom, motociklizem in tudi delu na višini in delu v gozdu.Tudi nujna zdravstvena oskrba, ki jo v teh kriznih časih še zagotavljajo, bo ob neodgovornem obnašanju posameznika lahko postala bistveno težje dostopna, opozarjajo državljane.»Zdaj ni čas za egoizem in lastne cilje, potrebno je pokazati osebno in družbeno odgovornost in se ne izpostavljati nepotrebnim socialnim stikom in tveganjem, ki lahko povzročijo preobremenitev urgentne zdravstvene oskrbe,« je rekelin urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana.Več v videoposnetku.