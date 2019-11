FOTO:Bodo Hrvati tržili Istro, mi pa Obalo?

»Strah pred besedo Istra je absolutno odveč,« je zagotovil Matjaž Geršič z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, in se navezal na to, da imamo v Sloveniji že Koroško in Štajersko kot čezmejni deželi. Posvet Kje pravzaprav živimo? je pokazal, da je za območje Kopra, Izole, Pirana in Ankarana najustreznejše poimenovanje Istra, ki obstaja že od nekdaj in pove veliko več kot – denimo – Obala.»Obala, Obalno-kraška regija, slovenska Istra, Slovenska Istra, Slovensko primorje, koprsko primorje, … poimenovanj za geografsko območje občin Ankaran, Koper, Izola in Piran je bilo v zadnjih 50 letih veliko. To kaže, ...