FOTO:Bodo mešane patrulje presekale begunske poti

146

tujcev je letos do konca junija sprejela slovenska policija od italijanskih varnostnih organov

Italijanski policist, ki sodeluje v mešani patrulji, ima v naši državi omejena pooblastila. FOTO: Jože Suhadolnik



Sodelovanje vsaj do septembra

158

tujcev je lani do konca junija sprejela slovenska policija od italijanskih varnostnih organov

10

kilometrski pas ob državni meji z Italijo bodo nadzorovale štiri mešane patrulje

5306

ilegalnih prehodov meje je obravnavala slovenska policija letos do 29. junija

Slovenski in italijanski policist med prikazom opazovanja v gozdu, kjer je največ ilegalnih prehodov. FOTO: Jože Suhadolnik



Italijani ne razkrivajo številk

3612

ilegalnih prehodov meje je obravnavala slovenska policija lani do 29. junija

Slovensko-italijanska patrulja na delu pred nekdanjim mejnim prehodom Lipica. FOTO: Jože Suhadolnik

Lipica – »Upamo, da bo to pomagalo, ker do zdaj nadzor meje ni bil učinkovit,« meni, predsednik krajevne skupnosti Lokev na Krasu. V bližini, pred nekdanjim mejnim prehodom Lipica, so slovenski in italijanski policisti danes prikazali, kako bodo poslej skupaj skrbeli za varovanje meje, s čimer naj bi omejili predvsem prehod naraščajočemu številu ilegalnih prebežnikov.»Vaščani ob meji se še posebej v nočnem času ne počutimo lagodno in se raje zapremo v svoje hiše, saj je ravno takrat največ ilegalnih prehodov meje. Večinoma si sicer prebežniki izberejo gozdne poti, kjer za njimi ostanejo nahrbtniki, oblačila in podobno,« razlaga Leo Ban, predstavnik krajanov. Po njegovih besedah vodniki natančno vedo, kdaj z rednim nadzorom prenehajo naši mejni policisti in kdaj italijanski.Od danes za učinkovitejši nadzor meddržavne meje skrbijo še štiri patrulje, sestavljene iz slovenskih in italijanskih mejnih policistov, ki bodo delovale na desetkilometrskem obmejnem pasu štirikrat na teden vse do konca septembra. »Potem bomo analizirali naše delo in ugotovili, kako naprej,« je dejaliz koprske policijske uprave. Največjo korist, ki jo pričakujejo od takega načina dela, je večji pretok informacij in boljše sodelovanje. Koristi si obetajo tudi pri zajezitvi splošnega čezmejnega kriminala, med drugim pri ukradenih avtomobilih in tihotapljenju droge.Ena mešana patrulja bo nadzirala mejo na italijanski strani, tri pa na slovenski strani. Poleg tega bodo trikrat na teden varovali območje policijskih uprav Kopra in Trsta ter enkrat na teden območje policijskih uprav Nove Gorice in Gorice. Vodja patrulje bo vedno policist države, na ozemlju katere se izvaja nadzor. Gostujoči policisti pa bodo imeli omejena pooblastila, njihova naloga bo predvsem opazovanje, izmenjava informacij, ukrepali pa bodo lahko le v silobranu. Vsaka patrulja bo uporabljala eno vozilo.»Uvedba mešanih patrulj vzdolž meje ne pomeni ponovnega nadzora v obliki mejnih kontrol,« je poudarilz generalne policijske uprave. Izpostavil pa je lažje operativno sodelovanje in boljšo koordinacijo dela. Mešane patrulje na slovensko-italijanski meji naj bi pripomogle tudi k učinkovitemu varovanju državne meje s Hrvaško, saj naj bi ta migrantska pot čez Slovenijo postala manj privlačna, zato naj bi se zmanjšal obseg migracij v regiji. Da si od skupnih patrulj veliko obetajo, je omenil tudiiz videmske mejne policije.Italijanska stran je bila na predstavitvi skupnih patrulj bolj skopa z informacijami, tako tudi nismo izvedeli, koliko ilegalnih prebežnikov prestrežejo na meji s Slovenijo. Po podatkih slovenske policije so letos do 29. junija obravnavali 5306 ilegalnih prehodov meje (leta 2018 3612). V tem obdobju so od italijanskih varnostnih organov sprejeli 146 tujcev, lani pa v istem času 158. Med prebežniki je bilo največ državljanov Afganistana, Alžirije in Pakistana.Štubljar je o izjavah italijanskega ministra za notranje zadeveo uvedbi fizičnih ovir na meji dejal, da tak ukrep zagotovo ni potreben. Če pa bi se uresničil, to ne bo vplivalo na nadaljnje delovanje mešanih policijskih patrulj ob meji. Prav tako je zavrnil, da naj bi prišlo do dogovora o pomoči italijanskih policistov na slovensko-hrvaški meji.