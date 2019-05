Bodo migracije na povolilni ponedeljek izginile z agende?

Preberite še

Komentar Luke Jakšeta na evropske volitve: Komentar Luke Jakšeta na evropske volitve: Daleč od glave, daleč od srca

Bolj kot notranjepolitični ključni evropski odgovori

Matevž Tomšič, fakulteta za uporabne družbene študije:

»Jasno je, da bo politika poskušala iz tega nekaj potegniti, kar je povsem pričakovano. Smo v predvolilnem obdobju in politiki poskušajo izkoriščati razne predvolilne dogodke, od protimigrantskih shodov do pohodov ob poti ob žici.«

Veter v jadra »najbolj domoljubne« SDS

Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment:

»Nacionalistična paradigma, na katero prisegajo, je ideologija banalnosti in oblika kolektivne paranoje, ki je posledica zavisti in strahu. Izredno dobro funkcionira in zato bodo v primeru izpostavljanja teme migracij imeli korist.«

Odbor za notranje zadeve brez sklepov

V SDS so prepričani, da je nezakonito prehajanje schengenske meje največji varnostni izziv za Slovenijo pa tudi za druge države članice EU. Vlada po njihovem mnenju od leta 2015 ni sprejela ukrepov za preprečitev nezakonitega prehajanja meje, zato so na parlamentarnem odboru za notranje zadeve včeraj želeli pojasnila, kako bo poskrbela za učinkovito zaščito schengenske meje in ustavitev nezakonitega prehajanja slovensko-hrvaške meje. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je pojasnil, da število migracij res narašča, a da položaj obvladujejo. Poslanci predlaganih sklepov, ki bi notranjemu ministrstvu naložili sprejetje dodatnih ukrepov, niso podprli.

Ljubljana – Stranka SDS svari pred varnostnimi izzivi, ki jih prinaša nezakonito prehajanje schengenske meje, medtem pa sta predsednik vladein obrambni ministerprepričana, da se bodo »tenzije s strani SDS umirile« že dan po 26. maju, ko bodo evropske volitve mimo. Jim bodo pred tem prinesle korist?»Na podlagi enega ali nekaj dogodkov ne moremo trditi, da Slovenija ni varna država. To, kar pa se je dogajalo v Črnomlju, je bil strankarski shod,« je zahteve po varnostnih zaostritvah komentiral predsednik vlade Marjan Šarec. Z besedami, da gre za volilno propagando, je pred tem že zavrnil sestanek Sveta za nacionalno varnost, ki je sledil sredini ugrabitvi 79-letnega Belokranjca z njegovim vozilom vred. Incident je v ospredje evropskih soočenj in debat pomaknil teme migracij in varnosti, kar je praviloma pisano na kožo strankam in listam z desnega političnega pola.»Tematika migracij je nekaj, pri čemer je desnica v prednosti, saj večina državljanov bolj podpira odnos desnih strank do tega vprašanja, zato je v interesu desnice izpostavljanje te teme. Medtem ko je v interesu levice, da jo poskuša čim bolj umakniti iz politične agende. Od tod tudi takšen odziv vlade,« je prepričans fakultete za uporabne družbene študije, ki nadaljuje, da sta temi varnosti in migracij tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah članicah Evropske unije pomembni, zato ni presenetljivo, da je dogodek izzval številne burne reakcije državljanov in politike.V primerjavi s sosednjimi državami pa je Slovenija po mnenjus filozofske fakultete ob tem vprašanju doslej ohranila trezno glavo, a pri reševanju varnostnih in migracijskih vprašanj so ključni odgovori podani v evropskem merilu. Prav zato so evropske volitve tako pomembne. Slovenski kandidati, ki se potegujejo za mesto v evropskem parlamentu, pa odgovorov, ki zadevajo evropsko in ne notranjepolitično raven varnostnih vprašanj, žal še niso ponudili.»Problem liberalnega bloka je, da vedno znova nasedejo na diskurz, da sprejmejo teme in se branijo, s tem jim dajejo legitimnost, s čimer pa ne morejo mobilizirati svojega volilnega telesa,« izpostavljaz Inštituta za politični menedžment in dodaja, da bi izpostavljanje migracij na levi politični sferi lahko koristilo le Levici, ki zastopa povsem drugačno ideologijo od preostalih strank in list, zagotovo pa bo velika zmagovalka SDS.Največja parlamentarna in opozicijska stranka je tudi s sklicem včerajšnje seje odbora DZ za notranje zadeve, na kateri so razpravljali o zaščiti schengenske meje, vnovič sporočila svojo skrb za varnostno vprašanje. »S tem poskušajo pridobiti nazaj položaj najbolj domoljubne stranke, ki so ga izgubili s tem, ko so se pred državnozborskimi volitvami vpletli v sumljivo kreditiranje in mlačno odreagirali ob izjavah predsednika evropskega parlamenta,« je še dejal Igor Pribac.