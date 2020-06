FOTO:Bodo obudili duh družabnega Kopra?

Je prav Loggia ali Loža? Koprčani raje uporabljajo prvo poimenovanje, četudi sta obe različici pravilni. Nekdanje prizorišče mestnega političnega življenja, ki so ga zasnovali v gotskem stilu 15. stoletja, je v 19. stoletju dobilo kavarniško vlogo in jo ohranil do dandanes. V zadnjih desetih letih je Loggia že drugič zaprta. Zadnji najemnik je predlagal prekinitev pogodbe zaradi posledic epidemije covida-19. Na občinski razpis za ponovno oddajo pa sta se prijavili dve gostinski podjetji.Franko Hmeljak, upokojeni novinar Radia Koper in od nekdaj angažiran Koprčan, je med najinim pogovorom obudil dogajanje izpred desetih let, ko ...