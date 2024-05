Bodo opravljali dodatne pridobitvene dejavnosti, če bodo izvoljeni?

Plača evropskih poslancev na leto znaša 120.000 evrov bruto brez dodatkov, in vendar jih – kot je pisal novinar Dela Jure Kosec – znaten del predstavljanje ljudstva kombinira z drugimi pridobitvenimi dejavnostmi. Od osmih slovenskih evropskih poslancev sta le dva prijavila prihodke iz stranskih dejavnosti, in sicer Franc Bogovič (SLS/EPP) ter Milan Brglez (SD/S&D) v višini 30.000 oziroma 5000 evrov iz naslova kmetovanja in poučevanja. Največji zaslužkarji med njunimi kolegi iz preostalih delov Evrope so, za primerjavo, prijavili tudi po stokrat višje zneske.

Kandidate vseh list za evropski parlament, ki so se udeležili Delovih soočenj, smo vprašali tudi o njihovih načrtih – bodo opravljali dodatno plačano delo, če bodo izvoljeni?