Bodo otroci brali, če ne berejo ne starši ne učitelji

Letošnji rezultati mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS so pokazali precejšen padec bralne pismenosti slovenskih četrtošolcev. Predloge, ki bi stanje lahko popravili, bodo vključili v nacionalni program vzgoje in izobraževanja (NPVI) za obdobje 2023–2033. Delovna skupina za pripravo NPVI je o bralni pismenosti včeraj pripravila javno predstavitev mnenj. Slišali smo, da ni smiselno samo nekaj napisati, ampak je treba napisano tudi izvajati ter izvedbo nadzirati.

»Bralna pismenost učencev je eden od pomembnejših dejavnikov, ki določajo učno uspešnost posameznika, saj je dejansko prvi pogoj za učenje,« je na včerajšnji javni predstavitvi mnenj na mariborski pedagoški fakulteti povedal vodja delovne skupine za pripravo NPVI Janez Vogrinc. Težavo bralne pismenosti jasno pokažejo tudi nacionalna preverjanja znanja (NPZ), na katerih je opazna tudi razlika med regijami, je dejal Vogrinc: »Najvišji dosežki so v osrednjeslovenski in gorenjski regiji, najnižji pa v obalno-kraški, koroški in zasavski regiji.«

Na NPZ je opozorila tudi ravnateljica OŠ Franceta Bevka Ljubljana Barbara Kampjut, ki je prišla v imenu združenja ravnateljev: »Nam ni bilo treba čakati na raziskavo PIRLS, ker nam Državni izpitni center leta in leta govori isto in piše priporočila. Da bralna zmožnost učencev bistveno vpliva na uspešnost reševanja nalog, da vse naloge, ki vključujejo bralno pismenost, sodijo za naše učence med zahtevnejše, da se nerazumevanje prebranega kaže na vseh ravneh, da ima večji vpliv na uspešnost reševanja jezikovna oblikovanost nalog kot sama taksonomska raven in da so med najtežjimi nalogami tiste, pri katerih je treba oblikovati odgovore s svojimi besedami. To so bili skrb vzbujajoči podatki že pred rezultati raziskave!«

Odrasli

Vogrinc je dodal, da je v raziskavi PIRLS najbolj skrb vzbujajoče, da je le 28 odstotkov učencev poročalo, da radi berejo. Mojca Štraus z ministrstva za vzgojo in izobraževanje je opozorila še na starše: »Relativno manj kot drugi radi berejo starši slovenskih četrtošolcev. Praviloma se povečuje delež staršev, ki branja ne mara. Delež staršev, ki zelo radi berejo, je primerjalno z drugimi državami najnižji.«

To je pokazala tudi doktorska disertacija Kaje Lenič iz OŠ Miroslava Vilharja. V njej je ugotavljala povezanost med vzgojnimi slogi staršev in učiteljev ter bralno pismenostjo učencev. Vključila je 69 učiteljev, 929 učencev in 968 staršev. Med starši jih 38,4 odstotka knjig sploh ne bere, 13,9 odstotka svojim otrokom ne bere pravljic. Rezultati so pokazali, da učenci, katerih starši vzgajajo permisivno, v povprečju dosegajo slabše rezultate na testu bralnega razumevanja.

Direktorica Andragoškega centra Slovenije Nataša Potočnik je dejala, da bi se morali zavedati, da je vlaganje v izobraževanje odraslih tudi vlaganje v bralno pismenost otrok in mladostnikov. Spomnila je na PIAAC, program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih: »Štiristo tisoč odraslih zelo slabo razume, kar prebere. Na najnižji možni ravni. In tudi to so starši!«

Kampjutova je dodala, da so ključni tudi učitelji: »Vesela sem bila, da bo razvojni projekt bralni zgledi, oblikovanje priporočil za branja strokovnih delavcev. Ker je to velik problem. Kje se moramo lotiti bralne pismenosti? Ja, pri učiteljih! Treba jih je ozavestiti, da je to njihova naloga. Ne samo nas, učiteljev slovenščine, ampak vseh strokovnih delavcev in knjižničarja, ki je ambasador bralne kulture.«

Kaj je v razredu?

Igor Saksida s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani pa je dejal, da v strategije in učne načrte lahko napišemo marsikaj, a da je ključno, kako realizirati merljive, konkretne načrte in cilje. Po njegovem mnenju pa je še bolj pereče vprašanje nadzor nad izvajanjem zapisanega v praksi. Poudaril je, da sta možnosti prava eksternost in šolska inšpekcija v pravem pomenu besede, ki lahko intervenira med pedagoškim procesom. Dejal je, da danes ni tako, zato pa se v učilnicah pojavlja marsikaj: »V devetem razredu neke ljubljanske šole, kjer je v razredu približno polovica neslovenskih otrok, za preverjanje znanja dobijo sonet V spomin Matiji Čopu, stvar, ki bi jo jaz moral študirati. Sprašujejo jih, kje so hranjeni Brižinski spomeniki. Sprašujem se, ali ti otroci sploh kaj napredujejo in kdo učiteljici pove, oprosti, tako delo z otroki je škodljivo, ne samo da je nekoristno?«

Pri vprašanju kakovosti je Saksida opozoril še na gradiva: »Slovenskega šolstva ne vodijo učni načrti in strategije za razvoj pismenosti, ampak učbeniki. Ti so taki ali taki. Recenzenti so taki ali taki. Večinoma precej povezani z avtorji v tej naši podalpski topli gredi. Če je v učbeniku za prvo triletje spoznavanje črk šele marca, ker je vse pretežko, in se je treba tri mesece igrati, potem ne vem, kako bomo zagotovili visoke standarde, ki si jih je treba zastaviti. Še posebno ob upoštevanju teh mednarodnih podatkov.« Dodal je, da se vsega lotevamo po gasilsko: »Leta 2012 smo imeli preplah, ko smo bili že skoraj na ravni Albanije pri bralni pismenosti. Izjemno hitro smo naredili projekt, ki se je izkazal kot izvrsten, nismo pa naredili drugega koraka, na kar nas je opozarjala Norveška, da bi bili ti projekti konstanta. Ko so se rezultati izboljšali, je bilo projekta konec. Taki projekti bi morali trajati desetletje ali več, da bi lahko imeli trajne posledice.«