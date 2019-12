Bodo pretekla visoka merila usodna tudi za ministrico?

Kolikšen je bil njen prispevek?

Ljubljana – Predsednik vladein ministrica za kmetijstvose še nista sestala, sta pa bila včeraj po naših neuradnih informacijah dogovorjena za telefonski pogovor. A končno odločitev o njeni usodi zaradi očitkov, povezanih z njenim delom v projektu SRIPT, bo premier po navedbah njegovega kabineta naznanil šele po osebnem srečanju s Pivčevo.Kdaj bo Aleksandra Pivec predsedniku vlade tudi osebno pojasnila svoja dejanja, še ni jasno, saj je odsotna zaradi bolezni – včeraj naj bi bila na več pregledih v UKC Ljubljana. »Če bo predsednik vlade Marjan Šarec ocenil, da mi še zaupa, sem pripravljena še naprej opravljati delo kot ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če pa tega zaupanja ni ali če predsednik meni, da bo moje nadaljnje ministrovanje pod vprašajem v javnosti, sem predsedniku pripravljena ponuditi svoj nepreklicni odstop,« je sicer že napovedala Pivčeva . Ker je, tako kot predsednik Desusa, napovedala kandidaturo za vodenje te stranke, pri njem glede omenjenih očitkov ne uživa podpore. V ponedeljek je dejal, da odločitev o njeni usodi prepušča Šarcu. »Vemo, da ima zelo visoke standarde,« je poudaril.Služba za razvojna sredstva ministrstva za gospodarstvo v zadevi SRIPT je pod drobnogled vzela nekatere sklenjene pogodbe med turistično-gospodarsko zbornico in zunanjimi izvajalci ter ugotovila, da iz poročil o izvedenih delih Aleksandre Pivec ni razvidna količina njenega opravljenega dela. Prav tako poročila, ki jih je spisala kot dokaz za opravljeno delo, ne vsebujejo strokovnih podlag, metodologij ali podobnih gradiv, ki bi dokazovala njeno avtorsko delo. »Menimo, da ne gre za avtorsko delo Aleksandre Pivec,« so zapisali.Slovo ministrice bi lahko bil sicer tudi znak, da sta Šarec in Erjavec zakopala bojno sekiro. Napetosti so se po govoricah, da je tudi kabinet predsednika vlade naklonjen njeni kandidaturi za predsednico Desusa, nato še potencirale ob ultimatu Desusa, da ne bo podprl ponovnega potrjevanja proračunskih dokumentov. A po 45-minutnem usklajevanju tik pred glasovanjem o interventnem zakonu so popustili tudi v Desusu s pojasnilom, da gre za darilo predsedniku vlade. V Desusu sicer še vztrajajo pri zahtevi, da se izredno usklajevanje pokojnin, ki se bo decembra prihodnje leto izvedlo ob vsaj 2,5-odstotni letošnji gospodarski rasti, izvede v odstotkih, ne nominalno.