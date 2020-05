Vlada ocenila, da predlog Levice v trenutnih razmerah ni primeren za obravnavo.

Luka Mesec računa na načelnost poslancev.

Predsednik vlade: Trgovine bomo ob nedeljah zaprli.

Z novelo bi določili, da trgovec delovnega časa ne sme določiti ob nedeljah in praznikih, izjema bi bile le prodajalne, velike do 200 kvadratnih metrov, na območjih bencinskih servisov, letališč, železniških in avtobusnih postaj in bolnišnic.

Ljubljana – Pred današnjo prvo obravnavo novele zakona o trgovini je začudenje povzročilo mnenje vlade, da ne podpira predloga za zaprtje trgovin ob nedeljah, čeprav je njen predsednik in prvak SDSpred slabim mesecem čivknil, da predlog Levice podpira. Kot pojasnjujejo na gospodarskem ministrstvu, ki ga vodi prvak SMCpredlog na vladi ni bil potrjen predvsem zaradi posledic, ki bi jih zaradi morebitnega zaprtja utegnili občutiti gospodarski subjekti in njihovi zaposleni.Tako na gospodarskem ministrstvu kot v kabinetu predsednika vlade pa izpostavljajo predvsem, da gre za tako pomemben zakon, da bi moral biti obravnavan tudi na Ekonomsko-socialnem svetu. Predsednik vlade Janez Janša je včeraj v čivku spet napovedal, da bodo trgovine ob nedeljah zaprte, razen nujno potrebnih izjem, dogovorjenih v okviru socialnega dialoga. In do slednjega bi lahko prišlo z novim vladnim predlogom ali pa tudi po prestani prvi obravnavi predlaganega zakona Levice. Glasove naj bi mu prispevali tudi poslanci Desusa in LMŠ, tako da bodo ključni predvsem glasovi SDS in NSi. V koalicijski SMC pa z obrazložitvijo, da bi lahko prinesel več brezposelnih, predlogu niso bili pretirano naklonjeni.Prvopodpisani pod predlogom in vodja poslanske skupine Leviceje včeraj odločitev vlade, da njihovega predloga ne podpira, označil za neresnost, računa pa, da bodo poslanci »pokazali malo več načelnosti kot predsednik vlade«. Napoveduje vztrajanje.Za končno odločitev za zaprtje trgovin ob nedeljah pa naj bi bilo za koalicijo odločilno, kot pravijo sogovorniki, predvsem, ali se bodo na Ekonomsko-socialnem svetu o tem vprašanju poenotili. »Če bomo sindikati za, bodo delodajalci proti. Gre za prelaganje odgovornosti, odločitev je na vladi,« je prepričan tudi, iz sindikata delavcev trgovine, in dodaja, da sicer pričakuje morebitne spremembe zakonodajnega predloga, »a kar tako reči ne in izničiti referendumsko voljo je nesprejemljivo«.V upravnem odboru Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) so v preteklih dneh izrazili odločno nasprotovanje predlogu, saj bi morali v trenutnih razmerah spodbujati potrošnjo in sprejemati ukrepe za ohranjanje delovnih mest. Zaprtje prodajaln ob nedeljah bi pomenilo upad prihodka in zmanjšanje gospodarske aktivnosti, so opozorili in dodali, da je v časih, ko je treba vse sile usmeriti v doseganje gospodarske rasti, potrošnja ključna za to. A na drugi strani Ladislav Rožič poudarja, da je trgovina v dobri kondiciji. »Ob nedeljah so trgovine že zdaj zaprte in promet se je v dveh mesecih porazdelil,« pravi. V Levici pa opozarjajo tudi na anketo Sindikata delavcev v trgovini Slovenije med njihovimi člani, ki kaže, da več kot 90 odstotkov zaposlenih podpira zaprtje trgovin ob nedeljah. »To pomeni, da si želijo nedeljo kot prosti dan, ne glede na to, da jih lastniki trgovin poskušajo podkupiti z dodatki,« je dejal Mesec.