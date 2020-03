Bodoči polimerni inženirji uspešno študirajo na daljavo

Študenti so s takim načinom dela zadovoljni. FOTO: arhiv FTPO

Slovenj Gradec – Na Fakulteti za tehnologijo polimerov (FTPO) v Slovenj Gradcu študijski in delovni proces nemoteno tečeta dalje, na daljavo. To jim omogoča sodobna tehnologija, s pomočjo katere so vzpostavili 48 spletnih učilnic.Na fakulteti so že na začetku letošnjega leta prešli na program Microsoft Office 365. »Omogoča nam, da je naše sodelovanje produktivno in efektivno tudi takrat, ko ne sedimo v isti predavalnici ali pisarni. Pridruževanje spletnim predavateljem ali sestankom je izredno enostavno,« so sporočili s fakultete.Doslej so izvedli vsa predavanja, ki so bila v načrtu, prejšnji teden pa še del laboratorijskih in seminarskih vaj. »Med drugimi tudi vaje pri predmetu napredno modeliranje. Študentom smo namreč omogočili tudi dostop do specifičnih programov, ki jih potrebujejo za modeliranje. Laboratorijske vaje pri predmetu kemija polimerov in tehnologije predelave polimernih materialov pa bodo žal morale še počakati,« so povedali na FTPO.Vzpostavili so 48 spletnih učilnic za vse predmete tako na dodiplomskem kot magistrskem študiju. Poleg deljenja gradiv je v spletnih učilnicah omogočeno še oddajanje seminarskih nalog ter izvajanje testov in anket.Na FTPO ocenjujejo, da jim izvedba študijskih obveznosti na daljavo za zdaj dobro uspeva. Študenti so s takim načinom dela zadovoljni. Ugotavljajo, da se predavatelji enako dobro potrudijo razložiti snov kot na predavanjih v živo.