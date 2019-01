Bodočim dijakom na voljo več kot 23.700 mest

Število dijakov se bo počasi začelo povečevati



Od šolskega leta 1998/99 pa do letošnjega se je število vseh dijakov zmanjšalo za več kot 30 odstotkov. Srednje šole, še posebej tiste zunaj večjih središč, zato v preteklih letih niso popolnile vseh svojih razpisanih mest. Na ministrstvu ocenjujejo, da se bo trend padanja števila dijakov v prihodnjih letih počasi začel obračati navzgor. V prihajajočem šolskem letu (2019/20) bo osnovno šolo zaključilo že skoraj 600 kandidatov več kot lani. V šolskem letu 2022/2023 naj bi se v srednje šole vpisovalo že več kot 20.000 devetošolcev.

Programi v vajeniški obliki:



• Mizar na Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Slovenj Gradec, Šolskem centru Nova Gorica in Šolskem centru Škofja Loka,

• Kamnosek na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana,

• Oblikovalec kovin - orodjar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, Šolskemu centru Škofja Loka, Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Nova Gorica in na Tehniškem šolskem centru Maribor,

• Gastronomske in hotelirske storitve na Srednji šoli Izola in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci,

• Steklar na Šolskem centru Rogaška Slatina,

• Papirničar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad (program se bo izvajal samo v vajeniški obliki),

• Slikopleskar – črkoslikar na Šolskem centru Kranj in Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor,

• Strojni mehanik na Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Škofja Loka, Šolskem centru Velenje in Šolskem centru Krško – Sevnica,

• Zidar na Šolskem centru Kranj, Šolskem centru Novo mesto in Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana,

• Elektrikar na Šolskem centru Kranj in Šolskem centru Velenje,

• Mehatronik operater na Šolskem centru Novo mesto, Srednji tehniški šoli Koper in Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad,ter

• Klepar – krovec na Šolskem centru Ptuj.

Ljubljana – Bodoči dijaki lahko na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport najdejo razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za prihodnje šolsko leto (2019/20). Vpisnih mest je približno 6000 več, kot je učencev devetega razreda osnovne šole. Število dijakov presega razpisana mesta v srednješolskem programu le v Primorsko-notranjski regiji in Posavski regiji.Največ prostih mest bo v prihajajočem šolskem letu na voljo v programih srednjega strokovnega izobraževanja (9.292), sledijo programi splošnih in strokovnih gimnazij, kjer je razpisanih dobrih 7130 mest.V novem šolskem letu se bo na Srednji strojni šoli novomeškega šolskega centra po novem začel izvajati program tehnik mehatronike, na III. gimnaziji Maribor pa odpirajo program Gimnazija – športni oddelek.Po nekaj letih bodo na Biotehniški šoli v novogoriškem šolskem centru znova začeli izvajati program gospodar na podeželju, na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota program pomočnik v tehnoloških procesih, na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja celjskega šolskega centra program izvajalec suhomontažne gradnje in na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor program elektrotehnik.Tudi v prihodnjem šolskem letu se bodo lahko dijaki nekaterih izobraževalnih programov na nekaterih šolah izobraževali v vajeniški obliki. Kot pojasnjujejo, se vajeniška oblika izobraževanja od obstoječe tako imenovane šolske oblike izobraževanja razlikuje v tem, da se večji del izobraževanja – vsaj polovica - izvede pri delodajalcu. Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na povezavi www.mojaizbira.si Vse srednje šole bodo informativne dneve organizirale v petek, 15. februarja, in soboto, 16. februarja. Po navedbah ministrstva, bodo srednje šole prijave za vpis sprejemale do 2. aprila. Najkasneje do 8. aprila bodo objavili stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Spremembo obsega razpisanih mest oziroma odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest bo ministrstvo objavilo najkasneje do 17. aprila. Učenci, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo zaradi informacije o številu prijav na posamezni šoli ali drugega želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 23. aprila vzamejo prijavo in jo prenesejo na drugo srednjo šolo. Ministrstvo bo 22. maja objavilo seznam šol, ki so dobile soglasje k omejitvi vpisa ali pa spremembi obsega razpisanih mest (morebitno povečanje števila mest).O rezultatih prvega in drugega kroga izbirnega postopka bodo učenci obveščeni na srednjih šolah, na katerih so sodelovali v izbirnem postopku.