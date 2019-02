»Bogovič« na Facebooku ponujal finančne storitve 

Pretekle dni so posamezni uporabniki družbenega omrežja Facebook prejeli zasebno sporočilo evropskega poslanca, ki naj bi jim ponujal raznolike finančne storitve. Neznanci so namreč ustvarili lažni profil z imenom in fotografijami Bogoviča ter sumljive finančne storitve ponujali naključnim uporabnikom.​Kot so sporočili iz pisarne evropskega poslanca, Bogovič skupaj z ekipo upravlja le eno uradno stran, ki je uradno preverjena tudi s strani Facebooka. »Z lažnim profilom, ki je bil danes naknadno ukinjen, poslanec in ekipa nismo upravljali in nimamo nikakršne povezave,« so še pojasnili.Ker so neznanci lažni profil ustvarili z namero, da bi prevarali nedolžne uporabnike, ter so pri tem uporabili podatke javno znane osebe, naj bi šlo v tem primeru tudi za krajo identitete oziroma za poskus socialnega inženiringa. »Zahvaljujoč previdnim in razsodnim uporabnikom, ki so nas opozorili na dogajanje, smo lahko hitro ukrepali in preprečili hujše posledice,« so pojasnili v pisarni Bogoviča.Na Facebook, slovensko policijo ter na nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT so že podali uradno prijavo zlorabe identitete, Bogovič pa vse uporabnike spleta poziva, naj bodo pri svojih dejavnostih previdni ter naj ne nasedajo tovrstnim ponudbam.