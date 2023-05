Boj proti najhujšim zločinom se za dva tedna seli v Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

V naslednjih dveh tednih bo Ljubljana prizorišče največje diplomatske konference v zgodovini slovenske države. Njen namen je uskladiti končno besedilo Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih in drugih mednarodnih hudodelstev (Konvencije MLA), s katero Slovenija in skupina držav pobudnic želi izboljšati učinkovitost pregona domnevnih storilcev najhujših zločinov. Pogajanja v sklopu konference so del več kot desetletje dolgega procesa, katerega sklepno poglavje je sovpadlo z vojno v Ukrajini. Ta se je zaradi ruskih zločinov spremenila v preizkušnjo za mednarodni boj proti nekaznovanosti oziroma za pravni okvir, na katerem ta temelji.