Boj za transspolne osebe je boj za vse marginalizirane spole

Kako je, ko se spol, pripisan ob rojstvu, ne ujema s posameznikovo spolno identiteto? Spolna prezentacija je pogojena s predispozicijami oziroma družbenimi pričakovanji: že novorojenčke oblačimo v rožnata ali modra oblačila ter poudarjamo njihovo »maskulinost« oziroma »femininost«. Transspolne osebe so tiste, ki se ne povežejo s spolno identiteto, ki jim je bila pripisana ob rojstvu. Kakšna je transspolna skupnost v Sloveniji in s kakšnimi diskriminacijami se ti ljudje srečujejo? O tem je v novi epizodi podkasta Na robu spregovoril Nuka Horvat, direktor zavoda TransAkcija, transspolni moški. »Pri transosebah govorimo o transmoških – tem je bil ob rojstvu pripisan ženski spol, transženskah – tem je bil ob rojstvu pripisan moški spol. Nebinarne osebe pa so tiste, ki se ne povežejo nujno ...