Boj za zeleno je tudi vaba za turiste

Preberite še



Najtežji šprint življenja mu je prinesel zeleno majico

FOTO: Uroš Hočevar

Zeleno, ki te ljubim, zeleno



Kolesarka dirka s sloganom Boj za zeleno postavlja v ospredje tudi prizadevanja za trajnostni razvoj Slovenije in njenega turizma, poudarjajo v STO. K temu spodbujajo projekti, kot je Zelena shema slovenskega turizma. Organizacijski direktor dirke Bogdan Fink opozarja tudi na večpomenskost slogana Fight for green/Boj za zeleno: »Ne gre zgolj za boj za prestižno majico vodilnega kolesarja na dirki in njegovo končno zmago, pač pa tudi za posebno skrb za ohranjanje zelenega planeta.«

Dirko bo Eurosport neposredno prenašal v 120 državah.

V promociji Slovenije bo sodelovalo 31 občin.

Oglaševanje vključuje še 1,28 milijona prikaznih spletnih pasic.



Sledilci in ambasadorji

FOTO: Uroš Hočevar

40

milijonov gledalcev bo občudovalo Slovenijo, ocenjujejo v STO

128

polminutnih oglasov bo predstavljalo slovenske turistične kraje

Več kot 800 kilometrov, ki jih bodo profesionalni kolesarji prevozili na tokratni dirki Po Sloveniji, bo imelo precejšnje multiplikativne učinke na promocijo države. Tako si vsaj obetajo prireditelji, naše turistične destinacije in številne lokalne skupnosti skupaj s Slovensko turistično organizacijo (STO).Najbrž ni boljšega promotorja, kakor je šport, zato je naša krovna turistična organizacija tretje leto zapored zakupila oglasni prostor športnega programa Eurosport, ki bo dirko prenašal neposredno.Kampanja se je sicer že začela, potekala pa bo do konca julija, ko se bo na dveh kanalih vrtelo 128 polminutnih oglasov . Turistične lepote Slovenije bodo videli v 120 državah. Eurosport, ki mesečno doseže 18 milijonov gledalcev, bo sicer dirko prenašal pet dni z dveurnim prenosom. »Ocenjujemo, da bo lahko Slovenijo prek deseturnega neposrednega prenosa dirke in intenzivnega kombiniranega oglaševanja od maja do julija občudovalo 40 milijonov ljudi po vsem svetu,« se nadeja direktorica STOPosebej bodo izpostavljeni Ajdovščina, Rogaška Slatina, Idrija, Novo mesto in Celje ter Ljubljana, Maribor, Trebnje, Žalec in Nova Gorica. »Našo destinacijo Vipavsko dolino z njenim urbanim delom Novo Gorico uvrščamo na zemljevid sveta, zato so takšne pomembne prireditve izjemnega pomena. Predvsem pa poudarjamo lepote Vipavske doline in Trnovsko-Banjške planote, našo naravno, tehnično in kulturno dediščino, kot so solkanski most, grad Rihemberk in Trg Evrope,« je poudaril tamkajšnji županOglaševanje v okviru Eurosportove mreže vključuje še 1,28 milijona prikaznih spletnih pasic na spletni strani www.eurosport.com, objave na facebookovi strani z desetimi milijoni sledilcev in na twitterju s 135.000 sledilci. Za nameček bo ekipa Eurosporta pripravila tudi nekaj posebnih reportaž. Vsi posnetki na Eurosportu bodo vključevali tudi prikaze naravnih in kulturnih znamenitosti z vseh petih tras, kar pomeni neposredno navezavo na ključne produkte slovenskega turizma, poudarjajo v STO.Promocijsko turistično vabo bo nastavljalo tudi 31 občin, ki jih bo sekala trasa dirke. Za dodatno promocijo je STO izbrala še Kolesarske ambasadorje Slovenije, medmrežne vplivneže s ključnih trgov slovenskega turizma in dobrim viralnim dosegom, ki so pri nas vrteli pedale pred začetkom dirke. Od 50 prijav je Slovenijo obiskalo pet izbrancev iz Francije, Švedske, Poljske.Slovenija ima prav vse, kar si gorski kolesar lahko začeli. Od lepih strmih gora do rudniških rovov, kjer lahko kolesariš. Pa dobro pivo in prijazne ljudi. Res je kot naročena za kolesarje in ljubitelje narave,« je svojo izkušnjo povzel Šved, gorski kolesar in fotograf, direktor Edge Magazine. Nizozemecse je mudil v Cerknem, Škocjanskih jamah, Vipavski dolini, Ljubljani in Kranjski Gori in našel še skriti zaklad: »To je pot od Bohinja do Cerknega z nekaj osamljenimi vasmi z izjemnimi razgledi, majhnimi rekami in potoki ter bujnim zelenjem. Kmalu se bom vrnil.«