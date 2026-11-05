Boj za župana v Ljubljani: Stanežiče so stanovanjski zdrs, garaže v soseske

Zoran Janković po petih županskih mandatih stavi na nadaljevanje svojega razvojnega modela, Luka Mesec, Aleš Vrhovec in Anton Rop pa opozarjajo na stanovanjsko nedostopnost, prometne težave in premajhno vključenost prebi​valcev v odločanje. Vsi izzivalci poudarjajo, da je čas za spremembo v načinu vodenja Ljubljane, ki bo bolj demokratičen ter bo veliko bolj vključeval želje in voljo prebivalcev in prebivalk glavnega mesta. Petnajst kandidatov Volivke in volivci v Mestni občini Ljubljana bodo izbirali med petnajstimi kandidati za župana, to so: Matjaž Tomlje (Resni.ca), Aleš Primc (Stranka Aleš Primc – glas za otroke in družine), Marko Koprivc (SD), Zoran Janković (Vasja Butina s skupino volivcev), Klemen Boštjančič (Gibanje Svoboda), Apolonija Simon (Vesna), Jasmin Feratović (Pirati), ...