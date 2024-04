Bojan Križaj se zanima za vlaganja v smučišče Kanin

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko ministrstvi za gospodarstvo in infrastrukturo iščeta rešitev za oživitev smučišča Kanin, ki od lanske jeseni ne obratuje več, se nanju glede tega obračajo tudi vlagatelji. Nekdanji vrhunski smučar in poslovnež Bojan Križaj je tako sredi tega meseca v imenu podjetja Trgovinsko preduzeće Ri-komerc Novi Beograd izrazil interes za naložbe na Kaninu in v Bovcu.