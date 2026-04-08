Bojan Kumer o zamejitvah cen in prihodnosti subvencij za električne avtomobile

Sklenitev dvotedenskega premirja je dobrodošlo, ker imamo več časa za usklajevanje glede protikriznih ukrepov. Vlada na četrtkovi seji ne bo sprejemala interventnega zakona, bomo pa sprejemali ukrepe, za katere niso potrebne posebne zakonske podlage, je povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Ta je med drugim spregovoril tudi o subvencijah industriji, zamejitvi cen za gospodinjstva in iztekajočemu se razpisu za nakup električnih avtomobilov.

Premirje je dober signal, da se bodo cene spustile in trgi pomirili. Upam, da bodo tankerji čim prej začeli zapuščati Perzijski zaliv skozi Hormuško ožino in da bo ta surova nafta, ki je je primanjkovalo tudi za evropske trge, čim prej prišla v evropske rafinerije. To bo pomenilo dodaten pozitiven signal za znižanje cene, je v videointervjuju po razglasitvi dvotedenskega premirja med ZDA in Iranom dejal minister za energijo.