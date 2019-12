Bojan Požar mora očetu Melanie Trump plačati odškodnino in se mu opravičiti

Višje sodišče v Ljubljani je pravnomočno odločilo, da mora Bojan Požar zaradi članka, ki ga je objavil na portalu pozareport.si, Viktorju Knavsu, očetu Melanie Trump, plačati odškodnino in se mu opravičiti, so sporočili iz odvetniške družbe Pirc Musar&Lemut Strle. Poleg 5000 evrov odškodnine mora plačati še dobrih 1940 evrov pravdnih stroškov.



Po navedbah odvetniške družbe je višje sodišče izdajatelju zaradi objave članka z naslovom Dokumenti, utaja davkov: Viktor Knavs, oče Melanie Trump, bil v zaporu! naložilo, da mora na svojem portalu objaviti uvod in izrek sodbe kot tudi javno opravičilo za neresnične in žaljive trditve, da je bil Knavs v zaporu.



»Višje sodišče je namreč ugotovilo, da Bojan Požar kot novinar pri preverjanju resničnosti informacij ni bil dovolj skrben in da ni imel utemeljenega razloga verjeti v resničnost podatkov, da naj bi bil Viktor Knavs obsojen in v zaporu, kar seveda ne drži,« je odvetniška družba zapisala v današnjem sporočilu za javnost.



Požarjevo ravnanje »je bilo protipravno, ravnal je najmanj malomarno, zato mora medij, za katerega piše, tudi odgovarjati za povzročeno škodo, je zaključilo Višje sodišče v Ljubljani,« so še navedli.



Urednik portala pozareport.si Požar se je sicer na predobravnavnem naroku, ki je bil 11. julija 2017, izrekel za nedolžnega. Požar je oktobra 2016 v članku zapisal, da je bil Knavs v zaporu zaradi utaje davkov in nedovoljene trgovine. Skliceval se je na dokumente, ki so znani pod imenom udba.net. Skliceval se je tudi na centralno abecedno evidenco notranjega ministrstva iz časov komunističnega oblasti.



Knavs pa je zatrdil, da davkov ni utajil ali se ukvarjal z nedovoljeno trgovino ter da nikoli ni bil obsojen ali zaprt. Dokumente udba.net je označil za nepopolne in nenatančne. Manjkal naj bi šifrant, ki bi razložil, kaj določeni zapisi v njih pomenijo.