Sodišče: Bojan Požar mora odstraniti nelegalni posnetek Luke Mesca

Okrajno sodišče v Ljubljani je izdalo odredbo, s katero je Bojanu Požarju naložilo odstranitev objave s posnetkom Luke Mesca v njegovem stanovanju, so sporočili iz stranke Levica.

Politika Levice in kandidata za župana Ljubljane na lokalnih volitvah so neznanci namreč posneli z dronom skozi okno njegovega stanovanja, posnetek pa je na svoji spletni strani objavil Požar.

Sodišče je prepovedalo nadaljnje objavljanje posnetka, njegovih izsekov in slikovnih zajemov ter drugih video- in slikovnih posnetkov Meščevega zasebnega življenja v stanovanju. Morebitnim kršiteljem grozi denarna kazen v višini 10.000 evrov, so opozorili.

V času, ko tehnologija omogoča vse bolj invazivno poseganje v domove ljudi, ima odločitev sodišča velik pomen za zaščito zasebnosti, so poudarili. »Dejstvo, da je nekdo viden skozi okno ali da je posnetek nastal z dronom z javnega prostora, ne pomeni privolitve v snemanje in javno objavo,« so zapisali in spomnili, da ima vsakdo v stanovanju pravico do zasebnosti.

Sodišče je ugotovilo, da je Bojan Požar z objavo posegel v Meščeve človekove in osebnostne pravice, saj je javnosti omogočil vpogled v zasebnost njegovega doma, kar predstavlja »grob poseg« v Mesčeve pravice.

Dejstvo, da se je sodišče na kršitev odzvalo nemudoma in Požarju v primeru kršitve odredilo najvišjo možno kazen, kaže, da je šlo za res očitno nedopusten poseg v zasebnost,« je za Delo poudaril Meščev odvetnik Gal Gračanin.

Tudi javne osebnosti imajo pravico do zasebnosti v svojem domu, je v obrazložitvi pojasnilo sodišče in poudarilo, da brez privolitve ni dovoljeno objavljati vsebin iz njihovega zasebnega življenja. Pri konkretnem posnetku sodišče ni prepoznalo nobene vsebine, ki bi bila pomembna za javnost oziroma bi utemeljevala javni interes za objavo.

Začasna odredba sodišča pomeni zgolj hitro intervencijo v nedopustno stanje, neodvisno od tega pa organi pregona že obravnavajo ovadbo, ki jo je Mesec zaradi objave posnetkov podal konec prejšnjega tedna, je pojsanil Gračanin.