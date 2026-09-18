7,7 milijarde evrov za plače, do 2028 skoraj 10 milijard. Kaj bo s plačami?

Retorika o preobsežnem javnem sektorju kot eni od cokel razvoja, s katero je premier Janez Janša začel ob sto dneh vlade, nadaljeval pa na odprtju celjskega obrtnega sejma z oceno o 50.000 uslužbencih, ki naj se prelijejo v gospodarstvo, marsikoga zelo skrbi. Posebej v kontekstu opozoril, da javne finance bremena predvidene rasti plač – do januarja leta 2028 naj bi sledili še trije obroki, prvi decembra letos – ne bi prenesle. Kaj to pomeni za uresničitev plačne reforme? Število zaposlenih v javnem sektorju se je od osamosvojitve do zdaj povečalo s 125.000 na več kot 196.000, je podatek, ki ga je predsednik vlade v zadnjih dneh večkrat ponovil, neracionalno razporejanje človeških resursov pa izpostavil kot enega od razlogov, zakaj Slovenija od osamosvojitve po blaginji ni postala druga ...