Boleči nožni palci

Ljubljana – V Viteški dvorani v Križankah bo ob 18. uri predavanje Dejana Tašnerja o deformacijah in težavah palca.



Težave in deformacije stopalnega palaca (hallux valgus) se lahko začnejo že v srednji starosti in seveda tudi v kasnejših starejših letih. To deformacijo spremlja bolečina v sklepu palca na podplatu ali v sklepu palca ob strani, včasih pa, kot navaja Dejan Tašner, dipl. inž.ort. in prot. v reviji Zdravo (Lekarne Ljubljana), so te težave povezane tudi s kladivastimi prsti, jahajočimi prsti itd. Najpogostejši vzrok te težave pa je menda dedni in se z njim pogosteje srečujejo ženske, seveda pa so lahko vzroki tudi v nepravilni obutvi in podobno.



Zdravljenje teh težav se začne s primerno obutvijo. Sledjo ortopedski vložki, vadbe stopala, masaža, bosa hoja, seveda pa se ljudje lahko odločajo tudi za operativne posege. Danes zvečer ob 18. uri bo o teh težavah predaval Dejan Tašner, predavanje je brezplačno, a je treba udeležbo potrditi na številko 080 71 17 ali na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .