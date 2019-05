Bolezen, ki prizadene mlade in starejše

Multipla skleroza prizadene ljudi med 20. in 40. letom ter po 60. letu.



Bolezen tisočerih obrazov

Posvet nevrolgov o multiplo sklerozi pred svetovnim dnevom te bolezni. Foto: PG

Potrebna celostna obravnava

Ljubljana – Danes je svetovni dan, bolezni, ki največkrat prizadene mlade ljudi, v, ne prizanese pa niti otrokom. Med obolelimi je približno. Po ocenah ima pri nas to hudo bolezen od 3100 do 3500 ljudi., ki, je z ustrezno in celostno obravnavo mogoče tudi obvladovati. A kot so zapisali v sporočilu posveta vodilnih slovenskih nevrologov, ti poudarjajo, da celostna obravnava pri nas še ni sistemsko optimalno urejena. Nevrologinja, vodja centra za multiplo sklerozo na ljubljanski nevrološki kliniki, pravi, da natančnega števila bolnikov z multiplo sklerozo v Sloveniji ne poznamo, predvidevajo pa, da jih je od 3100 do 3500. Kot možne povzročitelje bolezni so raziskovali različne viruse, med njimi virusa mumpsa in rdečk ter Epstein-Barrov virus. Po zadnjih raziskavah tudi okužba z EBV pomeni povečano tveganje za nastanek multiple skleroze. Raziskave še kažejo, da bi z multiplo sklerozo lahko povezali tudi okužbe s humanim herpes virusom tipa 6 in bakterijo Chlamidiae pneumoniae. Ta nevrološka bolezen sicer ni dedna, najpogosteje pa prizadene mlajšo generacijo, nekatere že v otroštvu ali pa ljudi po 60. letu.Kot ugotavljajo strokovnjaki, enostavnega testa za potrditev diagnoze ni, je pa to bolezen tisočerih obrazov, kajti težave bolnikov so številne in izjemno raznolike: od občutka mravljinčenja ali otopelosti telesa, motnje koordinacije, poslabšanja mišične moči, pešanja vida, težav z mokrenjem ... Vse te in še mnogo drugih težav vplivajo na socialne težave bolnika, ki lahko postane tudi stigmatiziran, saj o tem bolniki težko govorijo, težave in simptomi pa se samo množijo: kognitivne motnje, depresija, utrujenost, težave s spolnostjo, motnje spanja, težave pri govoru, pri dihanju, med drugim opozarja nevrologz UKC Maribor.Zgodnje zdravljenje bolezni, ki sicer ni ozdravljiva, pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj. Zamujenega časa pri zdravljenju ni mogoče nadoknaditi, poudarjajo. Kljub temu pa obravnava teh bolnikov pri nas sistemsko še ni optimalno urejena. Ali kot poudarjajo vodilni slovenski nevrologi, »žal ustanavljanja in delovanja tovrstnih centrov v Sloveniji ne podpira država oziroma ministrstvo za zdravje, niti niso zanje zagotovljena ustrezna kadrovska in finančna sredstva«. Pri nas sicer delujejo multidisciplinirani timi, ki so se oblikovani na posameznih oddelkih ustanov, na ljubljanski nevrološki kliniki, v UKC Maribor in tudi v celjski splošni bolnišnici, vendar kot opozarjajo nevrologi Horvat Ledinkova, Magdič iniz celjske bolnišnice, »financiranje takšne dodatne dejavnosti v nobeni od teh ustanov ni urejeno, zato se vse odvija na 'etični pogon' in z veliko etuziazma«.Pri obravnavi obolelih so zelo pomembne medicinske sestre, ki imajo dodatna znanja, saj skrbijo za uvajanje terapij in bolnika pogosto spremljajo od postavitve diagnoze naprej. In ker ta kronična bolezen prizadene mlade ljudi, nekatere spremljajo tudi vso poklicno kariero, je povedala, mag. zdravstvene nege z ljubljanske nevrološke klinike. Prav tako je pri multipli sklerozi zelo pomembna rehabilitacija, za kar poskrbijo na univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Najprej se odločijo o postopkih obravnave, potem pa je vse odvisno od poteka bolezni in od tega, katere medicinske pripomočke oboleli potrebuje. Zahtevnejše pripomočke predpisujejo samo pooblaščeni zdravniki na terciarni ravni, je pojasnilaz URI Soča.