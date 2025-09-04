  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Bolezen modrega jezika pustoši po Sloveniji, rejci opozarjajo na izgube

    Po besedah kmetov je bolezen modrega jezika ovčjerejo potisnila na rob zloma, kar je posledica tudi dolgoletne neodzivnosti države.
    »Trenutno je bolezen najbolj razširjena v zahodnem in južnem delu Slovenije,« navaja UVHVVR. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    »Trenutno je bolezen najbolj razširjena v zahodnem in južnem delu Slovenije,« navaja UVHVVR. FOTO: Shutterstock
    Pi. K.
    4. 9. 2025 | 07:13
    4. 9. 2025 | 07:24
    5:21
    A+A-

    Med slovenskimi rejci drobnice se širi bolezen modrega jezika, ki je že povzročila pogin številnih živali. Kmetje opozarjajo na pomanjkanje odziva pristojnih institucij.

    »Ko gre za ovce – za življenje in kruh malih kmetov – nenadoma ni nikogar,« opozarjajo rejci, ki se sprašujejo, zakaj pri množičnih poginih čred ostajajo brez prave podpore, medtem ko so ob drugih živalih, denimo pri psih in mačkah, zaščitniške pobude veliko glasnejše.

    Po njihovih besedah je bolezen modrega jezika ovčjerejo potisnila na rob zloma, kar je posledica tudi dolgoletne neodzivnosti države pri reševanju problematike zveri in preštevilčne divjadi. Od pristojnih pričakujejo učinkovite ukrepe in pomoč prizadetim rejcem.

    Če razmere ne bodo celovito naslovljene, rejci opozarjajo, da bo panoga drobnice še hitreje zamirala, kmetijske površine pa se bodo zaraščale.

    Kot so zapisali v društvu Slovenski kmet »drobničarji lahko le nemočno opazujejo, kako jim propada delo, trud in prihodnost.«

    Kaj je bolezen modrikastnega jezika?

    Bolezen modrikastega jezika (BTV) je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene predvsem prežvekovalce – ovce, govedo, koze in prostoživečo divjad. Čeprav je »najbolj značilna za toplejša podnebja, jo zaradi podnebnih sprememb vse pogosteje zaznavamo tudi v Evropi,« pojasnjuje na strani Kmetijskega zavoda specialistka za živinorejo Anja Mežan.

    Slovenija se je z boleznijo znova soočila letos. »Najprej kot s sumom na pojav bolezni, nato s potrditvijo seva BTV-4 februarja, julija pa je bil potrjen še izbruh z novim sevom BTV-8« navaja Mežanova.

    Čeprav modrikasti jezik ne ogroža ljudi, saj ni zoonoza, »predstavlja resno grožnjo za živinorejo«. Najbolj so prizadete ovce, pri katerih bolezen povzroča hude klinične znake in posledično velike gospodarske izgube. Govedo, koze in divjad pa lahko delujejo kot prenašalci in s tem ohranjajo virus v okolju.

    Največjo nevarnost predstavljajo krvosesne mušice rodu Culicoides, ki prenašajo virus iz okužene na zdravo žival. Njihova dejavnost je izrazito sezonska – največja je od pozne pomladi do zgodnje jeseni, pomembno pa nanjo vplivajo temperatura, vlaga in veter.

    Med najbolj značilnimi znaki pri ovcah so: »povišana telesna temperatura, otekanje jezika in obraza, modrikasto obarvan jezik, razjede v ustni votlini, hujšanje in težave z dihanjem.« Pri govedu bolezen pogosto poteka blažje, a lahko povzroči vročino, otekanje obraza in nog, zmanjšano mlečno proizvodnjo ter šepanje.

    Učinkovita zaščita temelji predvsem na cepljenju in zmanjševanju stika živali z insekti. »Ključ do preprečevanja širjenja bolezni je pravočasno cepljenje in zmanjševanje stika živali z mušicami – ukrepi, ki bodo v prihodnje še pomembnejši zaradi spreminjajočih se podnebnih razmer,« poudarja Mežanova.

    Bolezen najbolj razširjena na zahodnem in južnem delu države

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v odzivu na očitke rejcev poudarila, da je javnost o bolezni modrikastega jezika redno obveščala. »UVHVVR zavrača trditve o pomanjkanju informacij in neobveščanju rejcev,« so zapisali.

    Bolezen je bila poleti 2025 potrjena v 44 obratih – v 31 z drobnico, 12 z govedom in enem s kamelidi. »Trenutno je bolezen najbolj razširjena v zahodnem in južnem delu Slovenije,« navaja UVHVVR.

    Po besedah uprave so bili rejci večkrat opozorjeni na previdnost pri nakupu živali, ob potrditvi obeh sevov (BTV-4 februarja in BTV-8 julija) pa so jim svetovali cepljenje. »Gre za ključen ukrep, ki omogoča premike živali, preprečuje okužbo oziroma omili klinično sliko.«

    Cepivo za sev 4 je bilo v Sloveniji na voljo že junija, a je bil, kot priznavajo na upravi, »interes rejcev majhen in je bilo porabljenih le nekaj več kot 1000 doz«. Zaradi tega zdaj razmišljajo o obveznem cepljenju drobnice. »Z obveznim cepljenjem bi zaščitili sektor drobnice pred gospodarsko škodo in zagotovili ohranitev avtohtonih pasem,« so zapisali.

    Uprava je ob tem znova spomnila, da bolezen ne predstavlja nevarnosti za ljudi in ne vpliva na varnost hrane. »Meso in mleko živali sta varna za uživanje.«

    Rejce pozivajo, naj bodo pozorni na znake bolezni. »Ko je bolezen enkrat prisotna v reji, je edini oziroma najučinkovitejši ukrep za preprečevanje okužbe preventivno cepljenje,« poudarjajo na UVHVVR.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Tragedija v središču Lizbone

    Iztirila ikonična vzpenjača Gloria, vsaj 15 mrtvih, okrog 20 ranjenih

    Priljubljena vzpenjača je v portugalski prestolnici iztirila in se zrušila. Pet ljudi je hudo ranjenih, vzrok nesreče neznan.
    3. 9. 2025 | 20:54
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Kaj se bo zgodilo, če se bo začela inflacija spet zviševati

    Bi Trumpova vojna proti ameriški zvezni banki morda lahko povzročila veliko škodo?
    The Economist 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Štirikratni zmagovalec Toura je po padcu utrpel smrtno nevarno poškodbo srca

    Chris Froome še dolgo ne bo mogel sesti na kolo. Geraint Thomas na domačih cestah končuje kariero.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 09:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Občinski vrtički

    Molova prepoved trajnic povzročila upor vrtičkarjev

    Ljubljanska mestna občina se sklicuje na stroške in pritožbe zakupnikov, a več kot polovica vrtičkarjev na Ježici podpisala peticijo za preklic prepovedi.
    Maja Prijatelj Videmšek 3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javne finance

    Proračunski primanjkljaj presegel milijardo evrov

    V fiskalnem svetu opozarjajo, da je povečanje primanjkljaja izključno posledica višje tekoče porabe.
    Karel Lipnik 3. 9. 2025 | 11:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ovcekmetijstvodrobnicabolezen modrikastnega jezika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Marija z detetom in šestimi svetniki se vrača domov

    Vittore Carpaccio: Njegovo dragoceno delo, ki so ga leta 1940 iz Pirana odpeljali v vilo Manin v Furlanijo, je danes na poti v Slovenijo
    Boris Šuligoj 4. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojaška parada v Pekingu

    Xi in Putin o presaditvi organov in nesmrtnosti v zasebnem pogovoru

    Voditelja, ki sta na oblasti že 13 in 25 let, sta se na vojaški paradi v Pekingu pogovarjala, kako prelisičiti smrt.
    4. 9. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Sinner strl rojaka in se prebil med najboljše štiri

    Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je v treh nizih slavil proti Lorenzu Musettiju. V polfinalu ga čaka Kanadčan Felix Auger-Aliassime.
    4. 9. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Donald Trump: Putin ve, kje stojim

    Trump je dejal, da »boste videli, da se bodo stvari zgodile«, če ZDA ne bodo zadovoljne s Putinovimi odločitvami glede Ukrajine.
    4. 9. 2025 | 07:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ovčjereja

    Bolezen modrega jezika pustoši po Sloveniji, rejci opozarjajo na izgube

    Po besedah kmetov je bolezen modrega jezika ovčjerejo potisnila na rob zloma, kar je posledica tudi dolgoletne neodzivnosti države.
    4. 9. 2025 | 07:13
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Sinner strl rojaka in se prebil med najboljše štiri

    Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je v treh nizih slavil proti Lorenzu Musettiju. V polfinalu ga čaka Kanadčan Felix Auger-Aliassime.
    4. 9. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Donald Trump: Putin ve, kje stojim

    Trump je dejal, da »boste videli, da se bodo stvari zgodile«, če ZDA ne bodo zadovoljne s Putinovimi odločitvami glede Ukrajine.
    4. 9. 2025 | 07:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ovčjereja

    Bolezen modrega jezika pustoši po Sloveniji, rejci opozarjajo na izgube

    Po besedah kmetov je bolezen modrega jezika ovčjerejo potisnila na rob zloma, kar je posledica tudi dolgoletne neodzivnosti države.
    4. 9. 2025 | 07:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo