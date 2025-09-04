Bolezen modrega jezika pustoši po Sloveniji, rejci opozarjajo na izgube

Med slovenskimi rejci drobnice se širi bolezen modrega jezika, ki je že povzročila pogin številnih živali. Kmetje opozarjajo na pomanjkanje odziva pristojnih institucij.

»Ko gre za ovce – za življenje in kruh malih kmetov – nenadoma ni nikogar,« opozarjajo rejci, ki se sprašujejo, zakaj pri množičnih poginih čred ostajajo brez prave podpore, medtem ko so ob drugih živalih, denimo pri psih in mačkah, zaščitniške pobude veliko glasnejše.

Po njihovih besedah je bolezen modrega jezika ovčjerejo potisnila na rob zloma, kar je posledica tudi dolgoletne neodzivnosti države pri reševanju problematike zveri in preštevilčne divjadi. Od pristojnih pričakujejo učinkovite ukrepe in pomoč prizadetim rejcem.

Če razmere ne bodo celovito naslovljene, rejci opozarjajo, da bo panoga drobnice še hitreje zamirala, kmetijske površine pa se bodo zaraščale.

Kot so zapisali v društvu Slovenski kmet »drobničarji lahko le nemočno opazujejo, kako jim propada delo, trud in prihodnost.«

Kaj je bolezen modrikastnega jezika?

Bolezen modrikastega jezika (BTV) je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene predvsem prežvekovalce – ovce, govedo, koze in prostoživečo divjad. Čeprav je »najbolj značilna za toplejša podnebja, jo zaradi podnebnih sprememb vse pogosteje zaznavamo tudi v Evropi,« pojasnjuje na strani Kmetijskega zavoda specialistka za živinorejo Anja Mežan.

Slovenija se je z boleznijo znova soočila letos. »Najprej kot s sumom na pojav bolezni, nato s potrditvijo seva BTV-4 februarja, julija pa je bil potrjen še izbruh z novim sevom BTV-8« navaja Mežanova.

Čeprav modrikasti jezik ne ogroža ljudi, saj ni zoonoza, »predstavlja resno grožnjo za živinorejo«. Najbolj so prizadete ovce, pri katerih bolezen povzroča hude klinične znake in posledično velike gospodarske izgube. Govedo, koze in divjad pa lahko delujejo kot prenašalci in s tem ohranjajo virus v okolju.

Največjo nevarnost predstavljajo krvosesne mušice rodu Culicoides, ki prenašajo virus iz okužene na zdravo žival. Njihova dejavnost je izrazito sezonska – največja je od pozne pomladi do zgodnje jeseni, pomembno pa nanjo vplivajo temperatura, vlaga in veter.

Med najbolj značilnimi znaki pri ovcah so: »povišana telesna temperatura, otekanje jezika in obraza, modrikasto obarvan jezik, razjede v ustni votlini, hujšanje in težave z dihanjem.« Pri govedu bolezen pogosto poteka blažje, a lahko povzroči vročino, otekanje obraza in nog, zmanjšano mlečno proizvodnjo ter šepanje.

Učinkovita zaščita temelji predvsem na cepljenju in zmanjševanju stika živali z insekti. »Ključ do preprečevanja širjenja bolezni je pravočasno cepljenje in zmanjševanje stika živali z mušicami – ukrepi, ki bodo v prihodnje še pomembnejši zaradi spreminjajočih se podnebnih razmer,« poudarja Mežanova.

Bolezen najbolj razširjena na zahodnem in južnem delu države

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v odzivu na očitke rejcev poudarila, da je javnost o bolezni modrikastega jezika redno obveščala. »UVHVVR zavrača trditve o pomanjkanju informacij in neobveščanju rejcev,« so zapisali.

Bolezen je bila poleti 2025 potrjena v 44 obratih – v 31 z drobnico, 12 z govedom in enem s kamelidi. »Trenutno je bolezen najbolj razširjena v zahodnem in južnem delu Slovenije,« navaja UVHVVR.

Po besedah uprave so bili rejci večkrat opozorjeni na previdnost pri nakupu živali, ob potrditvi obeh sevov (BTV-4 februarja in BTV-8 julija) pa so jim svetovali cepljenje. »Gre za ključen ukrep, ki omogoča premike živali, preprečuje okužbo oziroma omili klinično sliko.«

Cepivo za sev 4 je bilo v Sloveniji na voljo že junija, a je bil, kot priznavajo na upravi, »interes rejcev majhen in je bilo porabljenih le nekaj več kot 1000 doz«. Zaradi tega zdaj razmišljajo o obveznem cepljenju drobnice. »Z obveznim cepljenjem bi zaščitili sektor drobnice pred gospodarsko škodo in zagotovili ohranitev avtohtonih pasem,« so zapisali.

Uprava je ob tem znova spomnila, da bolezen ne predstavlja nevarnosti za ljudi in ne vpliva na varnost hrane. »Meso in mleko živali sta varna za uživanje.«

Rejce pozivajo, naj bodo pozorni na znake bolezni. »Ko je bolezen enkrat prisotna v reji, je edini oziroma najučinkovitejši ukrep za preprečevanje okužbe preventivno cepljenje,« poudarjajo na UVHVVR.