Bolezen, s katero živiš, a se z njo ne sprijazniš

V nadaljevanju preberite:

Osebe z MS so še vedno stigmatizirane, pravi Handanovićeva. Eden najpogostejših simptomov je izguba ravnotežja: »Ljudje dostikrat mislijo, da smo pijani, ker se majemo.« O možnostih zaposlitve pa pravi: »Ko enkrat poveš, da imaš multiplo sklerozo, postane marsikateri delodajalec skeptičen. Ker marsikdo še vedno ne ve, kakšna bolezen je to v resnici. A če imaš srečo in dovolj prakse, ni tako težko najti dobrega delodajalca.«