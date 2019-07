Bolj človeške razmere za zaposlene in stanovalce

Ljubljana – »Upam, da se bodo tokrat zadeve premaknile naprej in da bodo razmere za stanovalce in zaposlene postale bolj človeške. Več let smo opozarjali na to, da je sedanja ureditev nevzdržna,« se je Matjaž Prelc, direktor Doma na Krasu v Dutovljah, odzval na odločbo ustavnega sodišča, ki ugotavlja, da je zakon o duševnem zdravju v neskladju z ustavo, med drugim pa vladi nalaga, da brez nepotrebnega odlašanja sprejme nujne ukrepe za spoštovanje človekovih pravic ljudi z duševno motnjo, ki so neprostovoljno nastanjeni v socialnovarstvenih zavodih.



Po vrhovnem sodišču je zdaj še ustavno sodišče pritrdilo uradu varuha človekovih pravic, vodstvom vseh štirih socialnovarstvenih zavodov z varovanimi oddelki (Hrastovec, Kras, Nine Pokorn in Lukavci), tam zaposlenim, varovancem in njihovim svojcem, da so določila zakona o duševnem zdravju, po katerih sodišča ljudi z duševnimi motnjami, ki so nevarni sebi in okolici, proti njihovi volji, kljub prezasedenosti nameščajo v varovane oddelke, neskladna z ustavnima načeloma varstva osebne svobode ter varstva človekove osebnosti in dostojanstva. Na sodišče se je z ustavno pritožbo obrnil posameznik, ki so ga neprostovoljno nastanili v Domu na Krasu v Dutovljah, najprej kar na hodniku, potem pa v sobo, ki je bila dvoposteljna, a so v njej bivali trije ljudje.



»Če bo vlada uredila tako, kot je naložilo ustavno sodišče, bodo tudi naši stanovalci zaživeli človeka vredno življenje. Mi smo se doslej na vsako odločbo sodišča o nastanitvi pritožili, vendar ni pomagalo. Odločba ustavnega sodišča je en kvantni skok naprej in srčno upam, da se bo stanje spremenilo za stanovalce in zaposlene,« je dejal Prelc in ponazoril, da imajo oni v varovanem oddelku prostor za 12 ljudi, zdaj pa jih je v njem 20.



Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer je pred nekaj meseci napovedala urgentne ukrepe za izboljšanje razmer. Na isti dan, kot je bila objavljena odločba ustavnega sodišča, pa je vlada sprejela sklep, da se v načrt razvojnih programov 2019–2022 uvrsti projekt rekonstrukcije varovanega oddelka C v Domu Lukavci, z obrazložitvijo, da so vsi trije varovani oddelki zavoda stalno prezasedeni. »V njih se izvajajo programi za osebe z duševno motnjo, katerih akutno bolnišnično zdravljenje je končano, zaradi različnih razlogov pa jim mora biti omejena svoboda gibanja,« še piše v obrazložitvi.



Dom je nenehno prisiljen v iskanje intervencijskih rešitev: nameščanje v sobo za posebni varovalni ukrep, v jedilnico, nameščanje dodatnih zasilnih postelj v sobe stanovalcev, nameščanje postelj v skupne prostore. Razmere so izjemno slabe, ne ustrezajo prostorskim standardom, stanovalci pa so brez svojih kopalnic in sanitarij. »Nameščanje oseb na prezasedene varovane oddelke je nehumano in pomeni kršitev osnovnih človekovih pravic,« priznava tudi vlada, ki bo za investicijo prispevala 800.000 evrov, 58.240 evrov pa bo zagotovil dom.



Rekonstrukcija, s katero bodo pridobili prostor za 12 ljudi, naj bi bila zaključena še letos. »Razlogov za prezasedenost je več, so kompleksni in zahtevajo skupne rešitve različnih deležnikov, tako na lokalni kot tudi državni ravni,« še opozarjajo na ministrstvu za delo.



Vlada in državni zbor imata, po sklepu ustavnega sodišča, devet mesecev časa, da odpravita protiustavnost. Z ministrstva za zdravje so nam sporočili, da so z odločbo ustavnega sodišča seznanjeni in da bodo ravnali v skladu z njo. Zagotavljajo, da so spremembe zakona o duševnem zdravju med njihovimi prioritetami. Pred enim letom, maja 2018, so nam z istega ministrstva odgovorili, da bodo spremembe pripravljene do konca 2018.