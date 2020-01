FOTO:Bolj kot razkol Aleksandro Pivec skrbi samosvoj poslanec

Ljubljana – Po skoraj 15 letih Karla Erjavca na čelu Desusa je s prepričljivo podporo vodenje stranke prevzela Aleksandra Pivec. Ob tem je Erjavec napovedal, da bo odstopil kot obrambni minister in se tudi povsem umaknil iz politike, čeprav ostaja član Desusa. Pred novo predsednico je torej izziv, kako konsolidirati stranko in poenotiti poslansko skupino, pred celotno koalicijo pa, kako zbrati glasove za izpraznjeno mesto v vladi.Tako prepričljiva zmaga – oba tabora sta namreč napovedovala tesen izid – ni presenetila le nove predsednice, ampak tudi poslansko skupino, še posebej ker so trije poslanci od petih javno podprli ...