Bolj kot zaodrje mu ustreza oder z žarometi

Nemalo dvignjenih obrvi je povzročila odločitev nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja, ko je sprejel vabilo Zavoda Iskreni, znanega po nekaterih homofobnih stališčih, da nastopi kot glavni govorec na alternativni proslavi dneva državnosti na Vrhniki. Na tej so bili v nasprotju s sobotno državno proslavo, na kateri je bila slavnostna govorka Nataša Pirc Musar, prisotni vsi vidni obrazi opozicije.

Iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar je mogoče slišati kritike, da nekdanji predsednik republike Borut Pahor tako doma kot v tujini preveč aktivno deluje na področjih, ki so sicer domena aktualne predsednice. Poleg nastopa na Vrhniki je urad, denimo, zmotil tudi njegov obisk pri italijanskem predsedniku Sergiu Mattarelli, le nekaj dni za uradnim obiskom Nataše Pirc Musar. Javnih kritik na račun Pahorjevega ravnanja predsednica republike ne namerava izrekati, vsekakor pa so v njenem uradu pričakovali, da bo Pahor vsaj po koncu svojega mandata iz pisarne bivšega predsednika republike deloval bolj zadržano, državotvorno in funkciji primerno.