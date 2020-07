Bolj vroča debata naj bi še sledila

Ljubljana – Pet ur je izvršni odbor Desusa razpravljal o koalicijskih projektih, notranjih nemirih in nezadovoljstvu v stranki ter na koncu kot je pojasnil novi govorec stranke Janez Ujčič izrekel polno podporo predsednici stranke Aleksandri Pivec pri njenem delu in uveljavljanju zavez iz koalicijske pogodbe.A da poglobljena razprava vseeno ni bila odločilna za prihodnost Desusa v koaliciji, so nakazali predčasni odhodi poslancev, ki so bolj vročo debato napovedali za svet stranke, predvidoma konec avgusta ali septembra. O ključnih potezah namreč odloča svet stranke, ki je že na zadnji seji predsednici Aleksandri Pivec naložil, ...