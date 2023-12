Bolj zadovoljna s poslanci – tudi z Janezom Janšo

V nadaljevanju preberite:

S predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič smo po zadnji seji državnega zbora potegnili črto pod letom, ki je bilo zanjo, za Gibanje Svoboda in za predsednika te stranke Roberta Goloba še učno leto. Govorili smo tudi o njunem odnosu pa o tem, kakšen odnos imata vlada in njen predsednik do državnega zbora, kjer ga včeraj na slavnostni seji znova ni bilo, nato je bil na državni proslavi govorec. »Za to vprašanje bi bilo prav, da ga naslovite na predsednika vlade,« je predsednica DZ skopo komentirala njegove odsotnosti na slavnostnih sejah.

Preverite pa tudi, katere lekcije so bile po njeno najtežje, navzočnosti poslancev na sejah , pa tudi (ne)upoštevanju parlamentarne zakonodajno-pravne službe ...