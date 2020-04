Maske menjujemo redno in jih ne posojamo sorodnikom

Maske je treba menjati in jih ne menjujemo s sorodniki. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Dvomi in spraševanja mnogih, ali je uporaba zaščitnih mask primerna in koristna, niso na mestu. Nošenje mask in uporaba drugih, vsaj improviziranih zaščitnih sredstev, je v zaprtih javnih prostorih v Sloveniji obvezna,« je včeraj izjavil vladni uradni govorec. Nošenje mask priporočajo tudi Mladi zdravniki Slovenije.Istega dne, ko je Slovenija uzakonila obvezno nošenje zaščitnih mask v javnih prostorih, je Svetovna zdravstvena organizacija vnesla dodatne dvome o takšnem ukrepu, češ da ni nobenih dokazov, da bi maske koristile pri omejevanju pandemije. Nasprotno, nepravilna uporaba bi lahko pomenilo celo dodatno tveganje za širjenje okužbe.Tudi vodja svetovalne skupine v ministrstvu za zdravje infektologinjaje poudarila, da je slovenska zdravstvena stroka kar nekaj časa premišljala, kakšno priporočilo naj da, saj ni znanstvenih dokazov o učinkovitosti mask. »Lahko si pomagamo z izkušnjami pri drugih okužbah z virusi in bakterijami, vendar primerjave niso vedno povsem ustrezne. Zavedamo se tudi, da je neustrezna uporaba mask lahko škodljiva, če imamo na maskah viruse in se jih potem nepazljivo dotikamo ter okužbe prenašamo dalje. Maske dajejo tudi lažen občutek varnosti, da potem ne upoštevamo varnostne razdalje niti drugih higienskih ukrepov,« je opozorila dr. Bojana Beović.Toda hkrati je tudi vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje podobno kot mladi zdravniki pritrdila, da so vse azijske države, ki so se uspešno spopadle z epidemijo, zahtevale obvezno nošenje mask. »Zelo verjetno zmanjšajo prenos okužbe z bolnika na drugega človeka. Predvsem v tisti fazi, ko bolnik še ne čuti znakov bolezni, vendar sam že izloča virus,« je opozorila Bojana Beović.Večina Slovencev je prepričanih, da maske preprečujejo širjenje bolezenskih klic z bolnikov na druge in vsaj delno ščitijo pred okužbo. Mladi zdravnici pediatrinja in fiziatrinjain specializantka anesteziologijesta opozorili na pravilno uporabo. Mladi zdravniki trdijo, da so za učinkovit spopad z virusi pomembna tri načela: 1. ostanimo doma, 2. umivajmo si roke in razkužujmo, ter 3. nosimo maske.Maske nas opozarjajo, da se z rokami ne dotikamo obraza oziroma sluznic. Tesno se morajo prilegati obrazu, lahko jih nosimo največ dve uri. Če kihamo, kašljamo, govorimo ... jih je treba zamenjati še prej, zato moramo imeti pri sebi rezervno. Pralne maske peremo ločeno od drugega perila na visokih temperaturah. In predvsem: »Maske so podobne kot spodnje perilo – imeti moramo več mask zase in jih ne menjujemo niti s sorodniki,« ponazarja Polona Gams. Navodila za nameščanje in odstranjevanje mask so na spletnih straneh NIJZ in ministrstva za zdravje. Ljubljanski UKC pa je predstavil tudi načrt, kako in iz katerih materialov jih je mogoče izdelati doma. Veliko bolje je imeti vsaj ruto ali šal, še bolje doma narejeno, kot ničesar.