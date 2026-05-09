Bolje priporočila stroke kot klepetalnega robota

»V ambulanti pogosto opažamo dve skupini: starše, ki pripeljejo bolnega otroka in že kar sami povedo, kaj je narobe, in mladostnike, ki so si prav tako sami postavili diagnozo,« opisuje Denis Baš, predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Umetna inteligenca, s katero se posvetujejo, včasih približno ugane, včasih pa povsem zgreši in ljudi po nepotrebnem spravlja v veliko stisko. Da bi na spletu lahko poiskali zanesljive informacije, je skupina strokovnjakov pripravila pediatrična priporočila.