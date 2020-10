FOTO:Bolnišnice kadrovske stiske rešujejo z medsebojno pomočjo

Ljubljana – Zaradi čedalje ostrejših razmer zaradi covida-19 se nekatere bolnišnice že dogovarjajo za medsebojno pomoč. V Ljubljani se tako že usposablja kader iz novogoriške bolnišnice, na pomoč bodo priskočile sestre iz izolske bolnišnice. Več pojasnil so na današnji tiskovni konferenci podali direktor SB Izola, strokovna vodja Infekcijske klinike UKC Ljubljanain, generalni direktor UKC Ljubljana.V UKC se zavedajo, da brez sodelovanja vseh akterjev ne bodo vzdržali. Zato so se danes z vodstvom SB Izola dogovarjali, kako bodo drug drugemu pristopili na pomoč. Hkrati potekajo dogovori tudi z novogoriško bolnišnico. Od tam so v UKC Ljubljana že prišli na dodatno usposabljanje. Po vsej Sloveniji pripravljajo ekipo, ki bo vzdržala. Dogovarjajo se za obojestransko pomoč, bodisi pri premeščanju bolnikov bodisi kadrov iz Izole v Ljubljano in nasprotno. Zaposlene v Izoli bodo v ljubljanskem UKC namenili oddelkom, kjer ni covida. Ta trenutek poskušamo znotraj javnega sistema vzpostaviti delujoč sistem, je poudaril Poklukar.Nardin je povedal, da se že zdaj nekaj medicinskih sester iz Ljubljane vozi v Izolo: »Pomagali bomo povsod, kjer bomo lahko ponudili roko, da gre ta val mimo. Mreža je tista, ki mora vzdržati, in prav je, da se sodeluje, da ta zadeva čim prej mine.«Pacient, ki je covid pozitiven, bo prepeljan v Ljubljano, je še dejal Nardin. Bo pa tudi Izola prevzela svoj del pacientov s covidom, a direktor upa, da se to ne bo zgodilo.Trend naraščanja števila okuženih se še kar nadaljuje, pa je opozorila Tatjana Lejko Zupanc. Žal je treba zdaj po njenem pričakovati pomanjkanje zmogljivosti. »V prvem valu smo bili s praznimi posteljami in preostale dejavnosti so mirovale, saj nismo vedeli, kaj nas čaka. V drugem valu pa poskušamo breme porazdeliti na preostale bolnišnice, ene so pri tem bolj kooperativne, druge pa razmišljajo s figo v žepu, češ da bodo to že drugi uredili.«Bolnišnica je za tiste, ki potrebujejo kisik oziroma malo bolj invazivne posege. A je strokovna vodja Infekcijske klinike pojasnila, da za vse oskrbovance domov starejših, ki bodo imeli simptome, ne bo prostora v bolnišnici.Dejala je še, da so imeli v zadnjih dneh vsak dan koga, ki se mu je bolezen nenadoma poslabšala. Da bi s prehranskimi dopolnili lahko preprečili katerokoli okužbo, pa njenem ni možno. Prehranska dopolnila zgolj dopolnjujejo snovi, ki organizmu primanjkujejo.